Nový hoax: Američané vyzbrojují Islámský stát!

Je samozřejmě - zvlášť, když jde o hoax - velice důležité uvádět původní zdroj informace. Tím je The Unseen Encyclopedia, který má jako podtitulek heslo "Komunita skryté pravdy". Pokud ten server neznáte, měli byste se stydět, protože je to jeden z nejvlivnějších paranoidních zdrojů na celém Internetu, významem výrazně zastiňující servery jako Protiproud nebo NWOO. To je mimořádně důležité, protože jen na práci skutečných mistrů dezinformace je možné dostatečně názorně ukázat, jak takový - nejspíše cílevědomě šířený - hoax vzniká. Na serveru vyšel článek, že Američané vyzbrojují Islámský stát. Dočteme se v něm, jak irácká vládní (ta hodná) armáda dobyla nějakou základnu Islámského státu, a tam - světe, div se - nalezli americké rakety, které měli islamisté ve výzbroji. Po této kusé, leč věrohodnou fotkou podtržené informaci se samozřejmě dočteme, že Američané posílají mudžaheddínům zbraně, protože celý Islámský stát je pochopitelně americké, židovské, zednářské a reptiliánské spiknutí. Fotografie jasně ukazuje, že nalezené rakety jsou fakt americké, a fotka je nade vší pochybnost pravá.

Takže první zásada při vytváření dezinformační propagandy - hoaxů vyvolávajících všeobecnou nejistotu a zmatek v politických otázkách - je vyjít z něčeho, co je prokazatelně a zjevně pravdivé. Jako ta fotka iráckého vojáka, který v muničním skladu Islámského státu předvádí americké rakety. No a na tento „důkaz“ pak nasadíte obligátní kydy o spiknutí. A hoax je na světě, už se začal objevovat i v prostředí českého Facebooku. Druhou částí tvorby úspěšného hoaxu pak je, že k té z kontextu vytržené pravdivé informaci zamlčíte relevantní kontext. A to následující historickou skutečnost: Když při zrodu Islámského státu došlo k prvním bojům mudžaheddínů s regulérní iráckou armádou vycvičenou Američany, zachovaly se provládní irácké jednotky opravdu zmužile. U Mosulu a Ramádí se irácká armáda před bojovníky IS rozutekla, jak když střelí do brabců. Šlo o druhou a třetí iráckou divizi umístěnou v Mosulu, čtvrtou divizi umístěnou v Salah al Din, dvanáctou divizi z Kirkúku, a další statečné bojovníky, které předtím Američané nejen vycvičili (špatně), tak také vyzbrojili (dobře). A oni - jak byli špatně vycvičení - nechali ty dobré a účinné americké zbraně napospas nepříteli.

Takže ony skandálně odhalené rakety samozřejmě nejsou výsledkem toho, že by USA vyzbrojovaly Islámský stát, ale toho, že irácká armáda před islamistickými bojovníky utekla a nechala jim napospas své muniční sklady našlapané americkými zbraněmi, které USA dodaly, aby sloužily v boji PROTI Islámskému státu. Tak až se ta blbost, že Američané vyzbrojují IS, dostane až do Vaší sociální bubliny, nyní víte, že se jedná o profesionálně vyrobený hoax!