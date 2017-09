Dnes se rozhoduje o budoucnosti Německa. Pět důvodů, proč sledovat volby u našich sousedů

Na první pohled by se mohlo zdát, že nedělní volby do německého Spolkového sněmu budou hodně nudné. Všechny průzkumy i nálada v zemi mají jen jednoho favorita – tím je kancléřka Angela Merkelová a její aliance křesťanských demokratů (CDU) a bavorských křesťanských sociálů (CSU).

Merkelové uskupení i po čtyřech letech, kdy se bortilo euro, či do Německa přišly masy uprchlíků, drží i v posledních anketách mezi voliči náskok více než deseti procent na svého hlavního vyzyvatele – lídra sociální demokracie a bývalého šéfa Evropského parlamentu Martina Schulze. Ten se vlastně postaral o jedinou velkou zápletku letošní kampaně, protože, když byl trochu překvapivě zvolen do čela SPD a určen za volebního lídra, na chvíli dokázal křesťanské demokraty dotáhnout v žebříčku preferencí.

Jenže to už bylo v únoru a od té doby jeho sociální demokracie i s ním padá k očekávanému historicky nejhoršímu výsledku SPD od roku 1945. Důvodem je jednak fakt, že zabrala křesťanskodemokratická kampaň proti Schulzovi, jako politikovi, který nikdy nebyl v žádné vládní funkci na národní nebo zemské úrovni a nemůže se tak rovnat zkušenostem dlouholeté kancléřky. Navíc se CDU pod kancléřkou Merkelovou posunula poměrně silně doleva, takže sociálním demokratům vzala snad všechny voliče blízké středu.

1) Jaká bude koalice? Vítězství Merkelové a jejích křesťanských demokratů vypadá jako jisté a čeká se dokonce v přesvědčivém rozsahu. Co ale není zdaleka jisté je otázka, s kým bude Merkelová vládnout v koalici. Na stole dvě pravděpodobnější a dvě méně očekávatelné možnosti. „Nudu v Berlíně“ by nejvíce symbolizovalo pokračování velké koalice křesťanských a sociálních demokratů, která zemi řídila poslední čtyři roky.

2) Dojde na Jamajku? Méně obvyklé by bylo uspořádání, které se skloňuje na druhém místě. Tím je podle barev zúčastněných stran tzv. jamajská koalice. V ní by se spojily strany, které mají barvy, tvořící jamajskou vlajku – „černí“ křesťanští demokraté, „žlutí“ liberálové z FDP a „Zelení. Tato koalice bez pochyby bude mít ve Spolkovém sněmu většinu a již vládne třeba ve spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko, ale na celostátní úrovni mohou převážit silné rozdíly mezi levým křídlem Zelených a konzervativní, bavorskou CSU nebo ekonomicky liberálními politiky FDP. Na druhou stranu tyto volby nesymbolizuje nic více než číslo, podle kterého 62 % voličů levicové strany Zelených podporuje politiku, jak ji dělá kancléřka Merkelová. Nadpoloviční podporu má kancléřka i mezi voliči liberálů, takže voličům by Jamajka určitě nevadila.

Jen překvapivé přesuny voličů těsně před volbami, by mohly znamenat, že na většinu dosáhne černo-žlutá nebo černo-zelená většina. Jenže CDU v posledních týdnech ztratila část hlasů na „pravém křídle“ a ty jí asi k takovým koalicím budou v neděli večer chybět

3) Premiéra u pravé zdi. Hlasy chybějící CDU utíkají z velké části k protestní Alianci pro Německo (AfD). Její vstup do Spolkového sněmu je považován za jistý, při čemž se už ovšem trochu zapomíná, že půjde o výraznou historickou premiéru. Poprvé od zavedení omezující klauzule pro vstup do Bundestagu, do něj vstoupí strana napravo od CDU a CSU. Přestane tak fungovat slogan politiků CSU, že napravo od nich již je jenom zeď.

4) Jak uspějí recesisté? Protestní hlasy ovšem sbírá i strana se zvláštním jménem „Strana“ (die Partei). Recesisté, kteří třeba prosazují obnovení berlínské zdi, bojují svými vtipy o svůj historický rekord. Některé prognózy straně, která si dělá legraci z politiky, předvídají až dvě procenta hlasů. Na vstup do parlamentu to nestačí, ale legraci to jistě přinese.

5) Rozpuštěné volby. Německé volby výrazně poznamená i fenomén korespondenční volby. Tu může v Německu využít kdokoli, což už minule vedlo k tomu, že svůj hlas v roce 2013 dříve dopisem poslala téměř čtvrtina voličů. Nyní bude číslo zřejmě ještě podstatně větší. Ztrácí se tím ovšem původní charakter voleb jako veřejného rozhodování, a to v jeden konkrétní den.

To všechno jsou důvody, proč má smysl zítra sledovat výsledky německých voleb, až se v 18 hodin u našich západních sousedů uzavřou volební místnosti. Podrobnou reportáž nabídne i Reflex, který bude vývoj sledovat v podrobné v on-line reportáži.