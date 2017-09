Peníze na zdravotnictví budou – zase – chybět. Chybět nebude pohodlnost a zbabělost politiků

Černá předpověď vyplývá ze studie Index zdraví zdravotních pojišťoven, kterou představila Platforma zdravotních pojištěnců. Je to očekávané a logické. Ekonomika teď prožívá boom, příjmy lidí stoupají, nezaměstnanost je mimořádně nízká – čili i do zdravotnictví se sype hodně peněz. A co nenasypali lidé z odvodů, to dosypal stát z daní. Letos tak zdravotním pojištěním proteče 276,6 miliard korun (v průměru 26 500 korun na jednoho z nás). V roce 2009 to bylo například 219 miliard a v roce 2015 239 miliard. Přesto si pojišťovny nedělají žádné rezervy - co na jedné straně vyberou, to na druhé vydají. Rezervy na horší časy nemají.

A horší časy samozřejmě přijdou, dřív nebo později. Každý z nás si dokáže spočítat, že naše hospodářství neporoste nekonečně, že nezaměstnanost nemusí být navěky nízká a že příjmy lidí i státu budou stagnovat. Pramen peněz na zdravotní péči se pak přirozeně ztenčí. Přitom zdravotnické výdaje dynamicky rostou. „Peníze ve zdravotnictví velmi brzy dojdou, a to i v nereálně optimistickém scénáři, kdy by česká ekonomika měla dál růst současným tempem,“ upozornil Štěpán Křeček z VŠE.

Zdejší politika se ovšem s předpovědí, že bude hůř, nedokáže, spíš nechce konfrontovat. Slova „reforma“ se bojí jako čert kříže, má strach sáhnout na staré jistoty, že až na výjimky všechnu péči zaplatí veřejná pokladna. Sice se tu a tam objeví myšlenka na vzkříšení nemocničních poplatků, na zavedení nadstandardu v léčbě, na větší konkurenci pojišťoven, ale protože je před volbami, jsou to hlásky slabé jako vánek. Hlavně nepopudit, to je cesta k vítězství!

A co až ty peníze pro zdravotnictví začnou - zase - vysychat? Snadná pomoc: hodí se to na ty minulé, jak jinak než zkorumpované, politiky