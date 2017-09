Tlučhuba zblízka aneb Neuróza jako nedostatek základní slušnosti

Jistě jste se někdy setkali s neurotikem. Já jsem díky své zálibě v medu absolvoval tak exkluzívní ukázku neurotické komunikace, že by mohla být v učebnicích psychiatrie. Na Facebook si napsal jeden můj vzdálený známý, kolem čtyřicítky, že nabízí med od souseda. Kvalita garantována, cena 170 Kč za kilo. I zajásal jsem, neboť jsem se podobně jako Petr Hájek nevyvinul z opice, ale z medvěda. Proto potřebuji hodně medu a uvítal bych uzákonění zimního spánku. Tak jsem se s tím vzdáleným známým začal bavit obchodně. Nechci ho jmenovat, jeho identita není důležitá, je tu pro nás v roli ukázkového neurotika.

20. červenec

Já: Byl bys mi ten med ochotnej přivézt? Neřídím a bude to na hromadnou dopravu poněkud těžký. Vzal bych si 12 kilo.

Neurotik: Ahoj, Jirko, med Ti přivezu. Řídit bude manželka, protože neřídím taky. Ráno Ti dám vědět, kdy pro něj pojedu. Chceš ho ve dvou pětilitrovkách a dvou litrovkách, nebo jinak?

22. červenec

Neurotik: Dobré ráno, Jirko, během pár dní Ti dám vědět, kdy přesně med přivezu. Ještě nabírám drobné objednávky. Předpokládám, že med budu rozvážet v přespříštím týdnu.

Já: Perfektní, dík.

A nic...

16. srpen

Já: Zdar, jak to vypadá s medem?

Neurotik: Zdar, v příštím týdnu pro ně jedu. Neboj, nezapomněl jsem na Tebe. Dám Ti včas vědět.

A nic...

11. září

Já: Co med?

Neurotik: Příští týden jej budu rozvážet. V neděli napíšu a dohodneme den a čas.

A nic...

19. září

Já: Přečti si tuhle konverzaci od začátku a pak si strč ten med víš kam. A začni si tu neurózu léčit, je to fakt až nehygienický.

Neurotik: Termín rozvozu jsem podle toho musel posouvat. Neřídím, jinak bych to vzal na více částí. A nejsem dealer medu, dělám to pro kamarádku. Je mi líto, že takhle reaguješ, ale pravdou je, že jsem Tě měl průběžně informovat, protože se mi objednávky kupily. Mám teď asi 70 kg k vyzvednutí, ale s těmi pár kilogramy navíc se poperu. Jinak urážet mě kvůli tomu nemusíš, to je ubohý. Neoplatím stejnou mincí, to ten med navíc raději rozdám.

Sigmund Freud by zajásal. Neuróza je samoproduktivní — když neurotika nemá co neurotizovat, momentálně necítí úzkost, vymyslí si něco, čím oprudí celé okolí a co nesplní. Takže skutečnost, že něco nakecal a nasliboval kvantu lidí a pak se na to vybodl, z něj pochopitelně dělá blba — a on může cítit úzkost, že je za blba a nefunguje. No a konečně když mu někdo jeho tlučhubnost připomene, cítí se ukřivděn…

Jistě — neuróza je nemoc stejně jako třeba plynatost. Psychoanalýza a léky proti plynatosti jsou však běžně dostupné každému uživateli. A tak si myslím, že by pro neurotiky bylo nejlepší, kdybychom jim jejich chronickou nespolehlivost přestali tolerovat. To, že někdo má neurózu a neléčí se, je stejně neomluvitelné, jako když si někdo trpící plynatostí nevezme léky proti nadýmání a pak na firemní poradě obklopen kolegy nemilosrdně bzdí.