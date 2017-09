Je povinná maturita z matematiky protiústavní? A co z češtiny?

Máte rádi matematiku? Nebo jste ji jako děti a žáci nenáviděli? Oblíbenou otázkou různých rodinných sešlostí lidí ze střední a vyšší třídy je: Jaký je tvůj/váš názor na povinnou maturitu z matematiky? A to již několik let. Jak přijde řeč na maturu z matiky, musí jít stranou i téma uprchlíků, o úspěších Zbrojovky Brno nemluvě. Notabene nad právní úpravou povinné maturity z matematiky se musí aktuálně zamyslet i velevážený brněnský Ústavní soud.

Zmíněný pilíř demokracie a spravedlnosti nedávno dostal dokonce návrh skupiny poslanců na zrušení části školského zákona, na jehož základě smí vláda svým nařízením stanovit, na kterých oborech bude matematika povinnou součástí zkoušky dospělosti.

Stejně jako poslanci-navrhovatelé má autor tohoto komentáře za to, že matematika je důležitým učebním předmětem. Je dozajista nezastupitelná například pro tvorbu logického myšlení, určitě najdeme studie, že rozvíjí i kritické analytické myšlení.

Nicméně pro pět ran do Bělouna, zakládá to důvod, aby z tohoto neoblíbeného, avšak současně důležitého předmětu museli povinně maturovat všichni žáci, dokonce i holky? V rámci právní osvěty jen neutrálně dodávám, že na středních školách nejsou z právního hlediska studenti, ale „žáci“. Nejednomu pravověrnému liberálovi povinná maturita z čehokoliv musí rvát svobodomyslné srdce.

Šel bych možná ještě dále, proč musí být uzákoněna i povinná maturita z českého jazyka? Cui bono? Nejde o pozůstatek vlasteneckého fangličkářství z 19. století?

Za naprosto zpátečnickou pokládám povinnou maturitní zkoušku z cizího jazyka. K čemu ta, proboha, v čase „Google translatorů“, vlastně je? Ergo kladívko, jak říká takřka čtyřicetiletá seniorka z naší ulice, dobří lidé se vždy domluví. A radostně popisuje, jak její kamarádka na dovolené ve Španělsku úspěšně zakoupila v lékárně kondomy, aniž by znala slovo španělsky, či dokonce katalánsky.

Mám za to, že by měla existovat materie 10 až 12 (na pražských školách by to mohlo být i 15) předmětů, z nichž by si žák mohl vybrat čtyři. Již žádné falešné a prázdné upřednostňování českého nebo cizího jazyka, anebo dokonce matematiky. Konec diktatury vyvolených předmětů. Chceme rovnost!

Jak známo, český trh práce se potýká s nedostatkem pracovníků, a to zejména na nižší a střední pozice. Myslím, že vláda by se měla naopak v souladu s národohospodářskými cíli snažit, aby maturita byla co nejlehčí, aby nebránila (respektive neoddalovala) přístupu mladých zdravých lidí na českomoravský pracovní trh.

Už aby to školství někdo začal také řídit jako firmu, dodávám na závěr glosy v laskavé nadsázce.

A jelikož jsme v Reflexu, musím se na úplný závěr zeptat spolu se Zeleným Raoulem: Máte už spočítaného Bělouna? A co Jan Tleskač?

Autor je právník a publicista