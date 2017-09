Máslo bude, vojna taky a za všechno můžou muslimové. Ano, blíží se volby!

Jak moc je politický marketing ošidná disciplína, dokazují čeští politici svými přešlapy už dlouho. Dobrá polovina výraznějších stran už letos za své pokusy o inovativní kampaň schytala posměch. O něco lehčí boj mají ti, kterým to jejich skalní příznivci hodí tak jako tak, ať do světa vypustí sebevětší nonsens. Třeba Tomio Okamura, který se na svých stránkách pustil do alternativních výkladů evropské historie.

Je veřejným tajemstvím, že za většinu politiků píšou příspěvky na sociálních sítích najatí poradci. Na svých osobních profilech se ale některým z nich čas od času povede pořádný lapsus. Snad nejlepším možným způsobem to nedávno předvedl vicepremiér Pavel Bělobrádek, když novinářku Lucii Sulovskou truchlící nad smrtí rodinného psa v komentářích přesvědčoval o tom, že její mazlíček nezemřel, ale „chcípnul“.

Muslimové a stroj času

Nešťastné komentáře a tweety sice degradují prestiž politické práce, přiznejme si ale, že stále o dost horší je, když politici jednoduše lžou. Někdy si ale vymýšlejí tak dětinským způsobem, že už je to nakonec spíše k smíchu.

Šéf hnutí SPD Tomio Okamura na svém webu v červnu tohoto roku zveřejnil text s titulkem „Prosazuji zákaz islámu v ČR“. Dlouho si ho nikdo příliš nevšímal, před pár dny se ale začal kvůli jedné citaci šířit. Pomineme teď gramatické chyby, kterých je text plný. Okamura popisuje islám jako ideologii „milionkrát nebezpečnější než hitlerovský nacismus“ a jako důkaz přikládá pár historických důkazů toho, že muslimové podle něj vraždí a ničí svět po celou dobu své existence.

Jedním z příkladů je podle něj zničení starého Říma. „Římskou civilizaci nezničili Germáni, ale opět islámská okupace Středomoří vedla k pádu největšího impéria těch dob,“ píše Okamura. Předpokládám, že následující fakta jsou čtenářům tohoto textu dobře známá, učí se je děti na základní škole, ale pro jistotu: Římská říše zanikla roku 476. Islám existuje od roku 622. Podle Okamury tedy muslimové asi umí cestovat časem. Nu, kam se na ně hrabe Kalousek.

Mimo to Okamura s železnou pravidelností na konci svých videí na Facebooku upozorňuje diváky, že informace, jež jim sdělil, v českých „zmanipulovaných a prolhaných médiích“ nezaznívají. Zmínil to i u zprávy o miliardových chybách v účetnictví ministerstev, které podle něj média zamlčela. Jak upozornil youtuber Kovy, konkrétně o tom zrovna psaly všechny, vážně úplně všechny větší zpravodajské weby. Ale třeba mají Okamurovi příznivci z videí i přesto nějaký ten undergroundový pocit.

Máslo místo koblihy

V atmosféře všeobecné paniky kolem nedostupnosti másla se asi nedalo čekat, že by zůstala politicky nevyužita. Komunistický kandidát do sněmovny v Jihomoravském kraji Oldřich Duchoň na billboardech upírá pohled k nebesům a ptá se: „Na Vánoce nebude máslo – ještě někomu vadí, že ‚nebyly banány‘?“. Andrej Babiš by měl možná zauvažovat nad tím, zda před volbami nezměnit strategii a nerozdávat voličům místo koblih kousek másla.

A jak už to tak bývá, opět se někdo snaží získat body slibem obnovení povinné vojenské služby. Tentokrát s ní přišli Realisté – ano, ti Realisté, kteří si vytyčili za volební cíl dvacet procent a zatím se ani neobjevují ve většině průzkumů. Jejich slib je tak moc realistický, až zapomněli domyslet, kde a kdo bude vojáky cvičit. Výcviková střediska české armády totiž na pokrytí povinné služby pro všechny kapacitně zdaleka nestačí.

Strana politologa Robejška, který se na plakátech objevil v „converskách“, ale nezůstala pochopitelně se zmíněným slibem sama. Za povinnou vojnu se přimlouvá i superlídr SPO František Ringo Čech. A doplňuje ji návrhem na posunutí nabytí volebního práva na věk 21 let. Proč? Protože v jednadvaceti se už, Ringovými slovy, „trošku rozhlídnete po světě a máte většinou děvče“.

Kandiduj, kdo můžeš

Kromě nezvládnuté komunikace měly letos některé strany problém i se zaplněním kandidátek. Originálním způsobem tyto dva nešvary propojila oživená ODA podnikatele Pavla Sehnala. Zaprvé si najala negativně proslulou PR agenturu Jan Plavec media, za druhé si za hlavní mucholapku na voliče vybrala rovněž pochybného youtubera Mika Pána.

Co mnozí považovali za vtip, byla v případě ODA realita. Sehnal s Mikem Pánem dotáhli marketingovou absurditu k dokonalosti nabídkou pro mladé lidi, aby ODA poslali své životopisy s tím, že ty zajímavé zařadí na volební kandidátky. Škoda, že od tohoto nápadu i od spolupráce s Mikem Pánem Sehnalovci upustili – mohlo by se totiž stát, že by na kandidátkách skončila řada vtipálků, kteří ODA zaslali životopis smyšlený.

Do voleb zbývá více než měsíc, dočkáme se tedy asi ještě mnoha dalších bizarností. Přijde Tomio Okamura se zjištěním, že muslimové zabili Krista? Navrhne Ringo Čech volební právo jen pro zadané? Co ještě slíbí mladým ODA a co si oblékne Petr Robejšek? Důrazně upozorňuji všechny zmíněné, že jde o řečnické otázky. V zájmu duševního klidu veřejnosti by totiž měly zůstat nezodpovězeny.