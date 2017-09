Neučte proboha děti žebrat!

Sbírka známé dobročinné organizace na mne včera v pražských ulicích zapůsobila jako pěst na oko. Co to sakra je za dobročinnost, když posílají žebrat na jistě ušlechtilé účely školou povinné děti? Co sakra dělá sociálka? Ono je opravdu legální vychovávat děti v tom, že somrovat je dobré?