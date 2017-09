Sobotka a muslimové: Je ČSSD tak zoufalá, že musí hledat hlasy i pomocí protiislámských názorů?

První senátor českého Parlamentu muslimského původu Hassan Mezian (ČSSD) řekl o slovech premiéra Bohuslava Sobotky, že „nechce více muslimů v ČR“, že to pan premiér Sobotka nemyslel tak, jak to zaznělo. A on zná jeho názory, jež jsou přesně opačné, než toto jím vyřčené prohlášení.