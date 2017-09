Jak je to sakra s tím máslem?

Prosím všechny ekonomy, všechny čtenáře s nějakým ekonomickým povědomím, a i amatérské zájemce o ekonomiku: Můžete mi prosím někdo vysvětlit, jak je to s tím máslem? Proč je na bohatém Západě vyrobené a prodávané máslo výrazně levnější než to na chudém Východě?

Diskusi kolem cen másla jsem, popravdě řečeno, nesledoval. Jako ekonomický negramot neumím přemýšlet o adekvátnosti cen spotřebního zboží, a jako negramot zemědělský nemohu přemýšlet o výrobních nákladech našich zemědělců. Takže když kupuju nějakou potravinu typu máslo, někdy si sice všimnu nápadně vysoké ceny, ale rozhodně se k ní neumím vyjádřit. Holt to tolik stojí, a já nepoznám, jestli mě normálně holej, nebo zda si kupuju za své peníze adekvátní hodnotu.

Takže jsem tance kolem drahého másla zaznamenal jen okrajově, a měl jsem pochopení pro zemědělce, mlékaře i obchodníky. Všichni to určitě mají ekonomicky úplně nadoraz, a tak je máslo holt drahý. No a pak nám zaslal náš čtenář Jiří Jandl (děkuji) fotografii másla z italského supermarketu. Za čtvrtku másla - 250 gramů z Německa v té Itálii stálo jeden a půl eura. Máslo bylo poctivé, 84 procent tuku. Prostě německá kvalita. Přesto stálo na naše peníze třicet devět korun.

Pohledem na Internet jsem zjistil, že ceny másla se u nás pohybují podle modelu (či výrobce, nevím, jestli máslo má modely) od čtyřiceti sedmi korun do padesáti pěti korun za čtvrtku. Tedy o osm až šestnáct korun dráž než v té Itálii. A já se fakt zamyslel.

Jaké jsou vlastně pro cenu důležité faktory? Především životní úroveň, jinak řečeno koupěschopnost obyvatelstva, kde prodávám. Průměrná měsíční mzda v České republice je necelých třicet tisíc, to jest asi 1150 euro. Průměrná mzda v Itálii činí skoro sedmdesát tisíc korun. Takže - přesně naopak k předpokladu, máslo je levnější tam, kde je vyšší kupní síla. Dalším faktorem tvorby cen jsou vstupy výroby a náklady na dopravu.

V Itálii je německé máslo (dovozené, tudíž bylo nutno zaplatit transport) levnější než v Česku máslo české. A konečně vstupy. Zce nemám konkrétní čísla, pouze obecný trend: Ustájení, práce čeledínů, pronájem pozemků, cena žrádla pro krávy a všechny další představitelné vstupy jsou v Německu vyšší, či dokonce - jako práce - výrazně vyšší, než v České republice. Přesto zjevně dokážou Němci to máslo vyprodukovat levněji než tuzemští farmáři. Jak je to sakra možné? Nevím - a prosím Vladimíra Pikoru či jiné ekonomické autority o vysvětlení. Protože na mne jako na laika z toho jde trochu dojem, že nás někdo hustě holí. Kdo to je? Zemědělci, mlékaři nebo obchodníci s potravinami?