Škoda, že debatu Merkelová-Schulz české televize nepřenášely, hovořilo se o migraci, islámu, mýtném...

České televizní stanice se v neděli večer v poklidu věnovaly svému naplánovanému programu (seriál Policie Modrava je celkem povedený), přestože v Německu se uskutečnila jediná televizní debata mezi kancléřkou Angelou Merkelovou a jejím hlavním vyzyvatelem Martinem Schulzem. Velká část jejich diskuse se dotýkala bezprostředně i České republiky. Na ČT24 například běžel ze záznamu starý Fokus Václava Moravce...

Kancléřka Angela Merkelová přitom mnoho lidí v Německu, v Česku i celé Evropě oprávněně štve svým zatvrzelým postojem, kterým obhajuje své rozhodnutí z roku 2015, kdy povolila uzdu nelegální migraci. Demonstranti na ni pískají na předvolebních mítincích, ale ona neustále opakuje, že „křik není řešením“. Bylo by proto pro české diváky zajímavé vidět, jak nejvlivnější žena světa a předsedkyně vlády sousední země podobné kroky v předvolební nedělní debatě obhajuje.

Pokud musíme na Merkelové vždy něco ocenit, je to její (často skvěle předstíraný) klid, s kterým problémy vysvětluje. Ostatně rychlé průzkumy německých televizí ihned po debatě ukázaly, že Martin Schulz působil na diváky živěji, útočněji a byl překvapivější, ale hlasování, kdo je důvěryhodnější, jednoznačně vyhrála Merkelová.

To navzdory tomu, že se často nebojí otevřeně postavit názoru většiny veřejnosti. Po migračních vlnách a několika teroristických útocích si například více než dvě třetiny Němců myslí, že islám k jejich zemi nepatří. Merkelová v debatě řekla, že tomu rozumí vzhledem k tomu, že jsou ve jménu islámu páchány teroristické útoky. Pak ale dodala, že v Německu žijí čtyři milióny muslimů, takže islám k zemi patří. Aby ukázala sílu, přidala ještě, že německá vláda na svém území „nebude trpět islamistické kazatele nenávisti.“

A co ještě udělat, aby byl terorismus eliminován? Merkelová ve shodě se Schulzem řeknou, že navýší počet policistů v zemi o 15 000 osob. K tomu není co dodat, i kdyby to nebyla pravda.

Ta shoda ostatně panovala často. Bylo vidět, že Merkelové CDU/CSU už dnes vládne ve velké koalici se sociální demokracií, jejímž lídrem je teď Schulz. A že tomu tak bude pravděpodobně i po dalších volbách, které proběhnou 24. září.

Martin Schulz (ve shodě s názorem většiny Němců) poměrně překvapivě ostře zaútočil na Turecko a řekl, že nemá být členem Evropské unie a že jednání se mají zastavit. To přitom předtím nebyl postoj SPD. Merkelová chytře dodala, že ona byla přece ke vstupu Turecka vždy skeptická a že žádná jednání se v současnosti ani nevedou.

Merkelová celou dobu přicházela s umnými malými protiútoky. Nezvyšovala u toho hlas, ani to útočně nepůsobilo. Naopak se u toho potutelně usmívala. Když například Schulz řekl, že byl v neděli v kostele, tak kancléřka kontrovala tím, že tam byla už v sobotu. A tak to bylo prakticky po celou debatu u všech témat – „všude byla dřív a všechno udělala lépe“.

Pozoruhodná byla i další věc – v Německu je politická kultura pořád několik světelných let vzdálená od té naší. Na rozdíl od posledních amerických, či francouzských voleb i české předvolební kampaně se ani jeden diskutující nesnížil k žádným podpásovým útokům, neřešil se žádný skandál těchto dvou politiků. Čapí hnízdo a to, že policie kvůli němu žádá o vydání možného budoucího premiéra České republiky, to v Německu skutečně neexistuje. Ani by existovat nemohlo, takový člověk by z kandidátky odstoupil.

Merkelová, Schulz i všichni čtyři moderátoři (dva zkušení muži a dvě zkušené ženy, všechno dlouholeté televizní novinářské hvězdy) byli skvěle oblečeni, nasvíceni, s dokonalým make upem a byli naprosto kompetentní. Německá dokonalost v každém směru. Ani to se u nás nevidí, stačí se podívat někdy na prezidenta Miloše Zemana.

Pro českého diváka bylo nepochopitelné i to, jak byla celá debata produkována. Přestože se uskutečnila pouze jedna v tomto formátu, největší německé televize se dokázaly dohodnout a zastupovali je čtyři moderátoři ze stanic RTL, SAT, ARD a ZDF. Takže dohromady komerční i veřejnoprávní stanice. Je nepředstavitelné, že by u nás něco podobného moderovala čtveřice z ČT, Novy, Primy a Barrandova. To by byl nestravitelný guláš. V Německu žádný větší problém.

Škoda, že český televizní divák si musel přepnout na cizí kanály, aby viděl, že v Německu to jde u podobné debaty většinou v klidu a musel si potvrdit, že u nás se toho zřejmě nikdy nedožijeme.