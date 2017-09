Pokuta za močení na ulici: Pomohou dotace na veřejné záchodky?

Dále pak v italském městě Janově byla v rámci letošních letních prázdnin udělena dvěma studentům za močení na veřejnosti přísná pokuta pět tisíc eur. Navíc měli ostudu patrně po celé EU, o jejich deliktu totiž informovala dokonce i česká média. Český student (a vlastně i učitel) by si mohl jen povzdechnout – na takovou pokutu bych vydělával minimálně půl roku. Není to moc přísné? Jiný kraj, jiný mrav? Máme se Italy v jejich nekompromisnosti inspirovat?

Radikálněji orientovaný čtenář, a nemusí jít hned o voliče či člena Okamurovy SPD, si asi pomyslí: Dobře jim tak, darebákům, nemají znečišťovat veřejná prostranství. Ještě více rázný občan, kterých jsou dnes plné internetové diskuze, by asi důrazně zvolal – Já bych se s nimi nepáral, páni redaktoři, já bych jim rovnou usekl ruku (v tomto případě vlastně něco jiného, ale to by se musel náš web červenat či být do 22. hodiny uzamčen).

Možná nejenom sympatizanty a voliče KDU-ČSL napadne – jsou obdobně přísní i ve Vatikánu ?

Nicméně na věc se dá podívat i z jiného, možná i konstruktivnějšího pohledu.

Přednáším konstruktivní návrh – v centrech větších českých, slezských a moravských měst by se měly vybudovat bezplatné WC nejen pro bezdomovce a sociálně slabé obyvatele. V souladu s výše popsanou italskou zkušeností by byly využitelné mj. pro studenty.

No řekněte sami, páni radní, kam má jít (slušnější) člověk bez domova na toaletu? Někdo si říká, to se mi nemůže nikdy stát, ale pozor, na ulici může skončit každý z nás – stoupá i počet bezdomovců s VŠ a VOŠ vzděláním.

Kdyby šel bezdomovec jen čtyřikrát denně na placené městské WC po 10 korunách, tak je to cca 1200 měsíčně – jen za WC!!! Takový člověk z povahy věci nemůže jít na záchod v práci či doma, jako my šťastnější. Můžeme se pak divit znečišťování českých, moravských anebo slezských měst?

K čemu jsou pokuty za znečišťování veřejných prostranství, byť ne tak drakonické jako v Itálii? Každému jen trochu rozvážnému člověku je jasné, že ji bezdomovec či bezdomovkyně z povahy věci nemá z čeho zaplatit.

Myslím, že výše navržené vybudování bezplatných toalet by bylo nejen projevem sociálního cítění hodným 21. století, ale též by to celkově pomohlo městům v čistotě. Více než nějaké ultra přísné pokuty.

Každoročně se utratí desítky milionů korun za různé nesmyslné granty, myslím, že na zmíněné vybudování (a údržbu) bezplatných WC jako opravdu užitečné věci by se veřejné peníze měly najít.

V některých zemích mohou bezdomovci prý chodit zdarma na WC na policii, co třeba do časů vybudování městských WC, že by mohli potřební spoluobčané chodit zdarma na služebny Městské policie? A tam, kde není MP městem zřízena, by tato povinnost přešla na Policii ČR.

Na závěr zpět na Apeninský poloostrov. V rámci stále populárnější genderové rovnosti si musíme položit otázku, zda stejně tvrdě postupuje italská policie nejen vůči mužům (klukům), ale i proti ženám.

Na úplný závěr zdvořilý dotaz pro čtenáře – vydali byste se spíše cestou zvýšené represe (zvýšení pokut), či „prevence“ (tedy budování bezplatných či symbolicky zpoplatněných WC)? Anebo kombinací obojího? Napište nám popřípadě do komentářů.

Autor tohoto komentáře by hlasoval pro třetí možnost – tedy spojování obou prvků.