ANO Babiše k trestnímu stíhání nevydá. Což je přiznání viny...

Ve čtvrtek večer se po jednání vedení hnutí ANO rozhodlo nehlasovat pro vydání svých poslanců k trestnímu stíhání. Jde samozřejmě o causu Čapí hnízdo, o podvod, díky němuž farma získala padesát miliónů dotací. A hlasovat se bude o tom, zda vydat ke stíhání samotného principála hnutí, Spejbla Babiše, a jeho nejoblíbenějšího Hurvínka Faltýnka.

Hnutí ANO — včetně obou jmenovaných pánů poslanců — si tím rozhodnutím doslova kálí do úst. Je pravda, že v této disciplíně získali Babiš s Faltýnkem už řadu ocenění, ale tak hezké jako teď to ještě nikdy nebylo. Jak si pamatujete z celé řady nahrávek, pan Babiš na sebe obvykle všechno řekne rovnou sám (a nevšimne si, že ho někdo nahrává). I nyní nám poslanci jeho hnutí v podstatě řekli vše důležité o tom, zda jsou pan Faltýnek a pan Babiš vinni tím, co jim za vinu přičítá policie. Ale to už je druhá část příběhu.

První jeho kapitolou je kontrast mezi současným hnutím ANO a výroky jeho představitelů před několika měsíci. Tehdy — ústy svého předsedy — ANOnisté dali veřejnosti vědět, že jsou zásadně proti takovému středověkému přežitku, jakým je poslanecká imunita. Pan Babiš prohlásil 13. dubna na svém facebookovém profilu: „Imunita poslanců je podle mě zcela zbytečná a přežitá. Kromě imunity vůči výrokům proneseným ve sněmovně by se na nic jiného neměla vztahovat. Poslanci nejsou žádní nadlidi.“

Na rozdíl od obyčejných poslanců on s Faltýnkem zřejmě nadlidi jsou nebo se za ně považují. Přesvědčení o vlastní nadřazenosti a o tom, že na ně se zákony a pravidla na rozdíl od obyčejných lidí nevztahují, je z vystupování a průšvihů obou gentlemanů dostatečně jasné. Nyní to však posvětila jako stranický postoj celá ANO — a to je jistě důvod k oslavě!

Druhým problémem, druhým plánem této povedené události je skutečnost, že čistý člověk se nemusí trestního stíhání bát. Ano — můžou vás stíhat za pysk, to jest za šíření nenávisti, toxikomanie nebo xenofobie publikováním vtipu na to téma. Ale když jde o ekonomickou trestnou činnost, tak ta je zdokumentovatelná bez nějakých politických předsudků, víceméně objektivně. Dá se spočítat.

A tak, pokud by Babiš s Faltýnkem nebyli vinni tím, co jim policie přičítá, hrdě by sami šli před soud očistit svá jména. Nestalo se. Jejich vlastní hnutí je nevydá. Asi jejich soudruzi dobře vědí, že kdyby Babiše policie opravdu začala stíhat, tak skončí na Mírově!