Sobotka tvrdí, že „v Česku už další muslimy nechceme“. Ale peníze z islámských států nám vůbec nesmrdí

Premiér Bohuslav Sobotka v rakouském deníku Die Presse s okamurovskou dikcí Evropě sdělil: „Když pozorujeme problémy v jiných evropských zemích, v Česku už muslimy nechceme.“ Tak se to interpretovalo u nás. Die Presse to ale ve svém titulku popsala trošinku jinak, domnívá se, že Sobotka myslel, že „další“ či „více“ muslimů nechceme. Což není to samé. Se slovíčky se někdy musí opatrně. Navíc předseda vlády sice něco tvrdí, ale českému státu peníze z islámských států nesmrdí. Naopak. Takže nějaké ty muslimy, třeba podnikatele a investice chceme? Sobotka by si to měl vyjasnit.