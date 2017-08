Faltýnek a Sobotka jako Dáda Patrasová. Aneb sociální sítě jsou skvělý pomocník, ale hrozný pán

Premiér Bohuslav Sobotka byl o víkendu mimo. Myslíme mimo Českou republiku. Byl na oficiální návštěvě Iráku. Na svém Twitteru @SlavekSobotka ale dokázal, že mimo je i tam. Například v neděli dopoledne napsal: „Rozvojová a humanitární pomoc ČR Iráku přesáhla v letech 2012–2016 hodnotu 4 mil. dolarů.“ Skvělé… Ale kam ta pomoc směřovala? Irák se v těch letech zcela rozpadl, na scénu tam nastoupil pofiderní Islámský stát, Kurdové mají v rámci Iráku svoji vlastní zemi a šiítská vláda v Bagdádu je jedním z největších spojenců totalitního a teokratického Íránu. To vše dohromady svědčí o účelně investovaných českých penězích.

Rozmazaná Patrasová

Falešní dobrodějové, jako jsou Faltýnek a Sobotka, ale strčí do kapsy herečka a moderátorka Dagmar Patrasová. To je čistá projekce lásky, porozumění a životní slasti. Její účet na Instagramu dadapatrasova_oficialni je přitom ukázkou toho, jak sociální sítě nedělat. Některým bulvárním pořadům se to sice líbí, ale doporučuji k individuálnímu prostudování. Fotky, které nevypovídají o ničem, navíc často rozmazané. Asi si to Dáda fakt dělá sama…

Slezte z toho lustru, Donalde, vidím vás!

V české komedii „Jáchyme, hoď ho do stroje“ (rok 1974, hlavní role Luděk Sobota) zazní i známá hláška „Slezte z toho lustru, Donalde, vidím vás!“ Z lustru by už konečně mohl obrazně slézt i americký prezident Donald Trump. Tomu jeho Twitter @realDonaldTrump vydatně pomohl k vítězství v loňských volbách a řádí na něm dodnes (má už skoro 37 milionů sledujících). Jenže méně je fakt někdy lépe. Ovšem Trumpovi podle všeho není pomoci – se svými lidmi píše na tuto sociální síť často rychleji, než si věc promyslí.

A bizár na závěr: Řád národa

O tom, že webová stránka může být naprosto k ničemu, svědčí bizarní politické seskupení, které si říká Řád národa – Vlastenecká unie. Minulé úterý jsme se tam mohli dočíst toto (přetiskujeme i s chybami): „Jo jo „zakázané ovoce“ chutná nejlépe. Jak tak pozorujeme denní tisk, zejména články o tom které strany se účastní parlamentních voleb s plným počtem kandidátů ve všech krajích a čteme seznamy na nichž nejsme ač jsme navštívili osobně všechny krajské úřady a podali plné kandidátní listiny které byly přijaty, tak si říkáme, že za chviku bude naše programové prohlášení v pozici, jako FOGLAROVKY či satirický román pana Švandrlíka ČERNÍ BARONI, v dobách minulých.“ Tak určitě! Na stránce najdete i předvolební klip, ve kterém zpívá Tomáš Ortel. Stránku najdete zde.