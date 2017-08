Nová Babišova nahrávka: Zásadní ohrožení demokracie!

Skupina Julius Šuman v neděli odpoledne zveřejnila zcela zásadní novou nahrávku Andreje Babiše. Zdá se, že ve srovnání s dříve zveřejněnými nahrávkami odhaluje toto audio ještěb větší svinstvo, než bylo ovlivňování MF Dnes. Na nové nahrávce Babiš říká: „To FAU Přerov jde do piče. Zase, shoda náhod. Já jsem zprivatizoval v roce 1997 Prechezu (Babišova společnost na stejné adrese, které FAU vadí, pozn. aut.) a oni před tou privatizací vyčlenili, prodali, vlečku nějaký firmě a ta skončila … (nesrozumitelné). Takže vlečka v mojí chemičce patří týmto zmrdům,“ zní na nové nahrávce nezaměnitelná Babišova českoslovenština. Pan továrník pokračuje: „Ty naši klekli na tu FAU Přerov, takže to je v insolvenci, obstavený účty, vagóny. Eště Slovnaft, všechno.“

Pokud nesledujete media - firma FAU (podle pana Babiše ti zmrdi) měla svou provozovnu uvnitř Babišova areálu jako samostatný subjekt. Krátce poté, co se stal Babiš ministrem financí, se do ní opřela finanční správa řadou zcela nestandardních a likvidačních kroků, obstavila firmě majetek, firma padla do insolvence a v současnosti její majetek rozprodává insolvenční správce. Finanční správa s nimi zatočila opravdu tak, že mohou jít (s prominutím) do piče, a nejspíše proto, že to jsou (s prominutím) zmrdi.Novou causu můžeme brát ze dvou uhlů pohledu. Jednak z hlediska prostého občana, zasvěceného do tajů naší politiky. Jednak z pohledu vývoje demokracie v naší zemi. Z pohledu toho prostého občana, jako jsem například já, se vůbec nic nemění. My přece všichni dávno víme, že Babiš Finanční správu a celé ministerstvo zneužíval ke svému prospěchu a k růstu Agrofertu. Nahrávka tedy nepřináší nic nového, vždyť to musel vědět úplně každý, kdo Babiše sleduje!

Hledisko stavu demokracie v naší zemi je poněkud odlišné. To, co se zatím vědělo jen ve formě drbů a subjektivních přesvědčení, je potvrzeno. Ano, ministr financí zneužíval Finanční správu, využíval tuto státní složku k prosazování zájmů sebe samého jako podnikatele. A to znamená totální kolaps demokracie. Pokud nedojde v této věci k okamžitým trestně právním krokům, pokud policie nezačne chystat obvinění, a pokud pana Babiše bude dál krýt před obviněním poslanecká imunita, pokud jej poslanci na mimořádné schůzi (k této věci je mimořádné schůze třeba) imunity nezbaví, je demokracie v naší zemi prostě v háji. Či spíše tam, jak říkal pan továrník. A dost hluboko.