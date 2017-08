Je to kampaň, ale počítat cesty Zemana do krajů do nákladů na prezidentské volby je nesmysl

Použít někdy zdravý rozum musí některé lidi hodně bolet. Tak ho prostě nepoužívají. Týká se to i sporu o to, zda cesty prezidenta Miloše Zemana po krajích jsou součástí jeho kampaně do lednových prezidentských voleb, nebo nejsou a kdo je má tedy platit. Zeman některými svými činy, postoji, výroky i jednáním mnoho lidí oprávněně štve. Jenže jeho výhody oproti jiným prezidentským kandidátům prostě plynou z titulu výkonu funkce hlavy státu. A do úřadu byl v roce 2013 zvolen v přímých volbách, je to rozhodnutí občanů.

„Prezidenti u nás do krajů jezdí a dá se říci, že je to součást pojetí prezidentského úřadu. Tuto tradici ale nyní konfrontuje přímá volba a kontrola nákladů kampaně, což dřív nebylo. Když prezident do krajů v době kampaně jezdit nebude, ušetří tím komplikace úřadu i sobě jako kandidátovi. Jestliže během návštěvy v kraji uspořádá nějaké město nebo kraj setkání s občany tak, jak to vidíme, to znamená, že tam bude nějaké pódium, ozvučení, podle mého je to pro kandidáta plnění, které mu umožňuje představovat se potenciálním voličům, za které musejí ostatní kandidáti platit. Měl by to započítávat do limitu kampaně jako bezúplatné plnění,“ myslí si Jan Outlý z Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí. A podle něj prý možná vše rozřeší až nějaký soud. Potěš pánbůh, to se máme opět na co těšit.

Tak předně, v Česku (což je bohužel obvyklé) neví pravá ruka, co dělá levá. Že je Zeman této situaci vystaven, za to nemůže on, ale zákonodárci. Nejdříve se schválí podmínky přímé volby prezidenta a po letech se upraví financování kampaní. Budiž, i když peníze pro kampaně byly upraveny účelově kvůli Andreji Babišovi, protože ten má dostatek vlastních financí a ostatní strany a hnutí válcuje i v tomto směru. Navíc Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí vznikl až v lednu, což bylo poměrně pozdě, protože několik let se vědělo, kdy budou další volby (pokud nejsou předčasné).

Že mají prezidenti, premiéři či ministři v předvolebních kampaních vždy zřetelné výhody oproti jiným kandidátům, je jednoznačné. Týká se to celého světa a týká se to i peněz. Nic se s tím nenadělá a funguje to tak od doby, co volby podobného typu existují. Výhoda se projevuje v pokrývání nákladů na dopravu, život, bydlení, zajištění bezpečnosti či komunikačních prostředků. A samozřejmě i cest po světě a domovské zemi. Když byl v listopadu 2012 zvolen podruhé do úřadu americký prezident Barack Obama, samozřejmě u toho využil všeho, co funkce nabízela. Spojené státy jsou kontinent, vzdálenosti jsou obrovské, ale dopravu letadlem či vrtulníky zajišťoval Obamovi i v kampani stát. Má to své pragmatické důvody – starost o bezpečnost politika. Za státní peníze si může vrcholový politik letět i na dovolenou, nic zvláštního na tom není. Že se to mnoha lidem nelíbí, je věc jiná.

Německá kancléřka Angela Merkelová v současnosti také vede závěrečnou část kampaně před volbami do Bundestagu, které se uskuteční 24. září. Část cest kancléřky po Německu platí její strana CDU, ale část z titulu funkce financuje stát. S tím ostatní nic nenadělají. Představa, že Zeman nebude rok jezdit po českých a moravských krajích, je nereálná a dokonce hloupá. Že by to měl platit on či Kancelář prezidenta, je také nesmysl, protože nelze přesně rozlišit, co je pouze veřejné vystoupení hlavy státu k občanům a co naopak kampaň. Je to oboje, protože to tak v politice chodí. Zvolený politik je v kampani neustále, to nelze omezit zákonem, i kdyby to tak někdo chtěl. Podívejme se na Donalda Trumpa, ten si snad ještě ani nevšiml, že nějaká kampaň skončila. Vede další, ale už za peníze státu.

Cesty Miloše Zemana do krajů stály veřejné rozpočty od jeho nástupu do funkce v březnu 2013 do letošního května kolem 17 milionů korun. Když to rozpočítáme na jednotlivé roky a na jednotlivé kraje, tak je to peněz málo. Více stojí nějaký prvoligový fotbalový tajtrdlík, který se při simulování neustále válí na zemi.

Malá poznámka na závěr týkající se přímo Miloše Zemana. Ve srovnání s jinými prezidenty a premiéry evropských zemí, kteří každý rok utrácejí zcela nehorázné státní a veřejné peníze za dovolené, obleky, holiče, vizážisty a další vymoženosti, je Zeman i v tomto extrémem. Ale opačným extrémem, České republice spíše ušetřil. Ne, že by to bylo vždy dobře, ale je to fakt. Takže ať si jezdí po krajích, je to finančně marginální záležitost. Ostatně kdyby se nějaký kraj vzmužil a odmítl cestu prezidenta hradit, udělat to může. Ale nejspíše nikdy neudělá. Pokud chtějí například Jiří Drahoš nebo Michal Horáček porazit Zemana, musí se smířit s tím, že prezident bude v kampani požívat některých výhod plynoucích z titulu výkonu funkce, diskuse o tom je zbytečná. Koneckonců, když někdo Miloše Zemana porazí, bude si podobných výsad pak užívat sám.