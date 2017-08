Nemodlící se muslimové mají být upáleni, tvrdí muž. Policie ve Švýcarsku jej stíhá

Americký web deníku The New York Times informuje o policejním vyšetřování muslimského duchovního z mešity an Nur z švýcarského města Winterthuru kvůli výzvám k upalování muslimů, kteří nepraktikují islám. Celý případ se odehrál již před několika měsíci a pokračoval i násilným konfliktem mezi samotnými švýcarskými muslimy.

Muslimský duchovní původem z Etiopie byl obviněn z několika přečinů a policie proti němu zasáhla koncem roku 2016, kdy shromáždila dostatek důkazů o jeho radikálních projevech. Podle The New York Times měl duchovní kázat o tom, že nemodlící se muslimové by měli být upáleni ve svých domovech. Švýcarská policie odmítla zveřejnit identitu vyšetřovaného duchovního a označuje ho pouze jako šejcha Abdurrahmana. „Imám také čelí obviněním z porušování imigračního zákona tím, že pracuje v zemi v této pozici po více než čtyři týdny bez požadovaného povolení, jak uvedli prokurátoři,“ píše The New York Times.

Podle švýcarských médií několik týdnů po zadržení muslimského kazatele z mešity an Nur zhruba deset muslimů napadlo dva muslimy, kteří byli svými souvěrci obviněni z poskytnutí informací úřadům o tom, co se v měšitě an Nur děje. Mešita an Nur byla již před několika měsíci uzavřena, neboť jí nebyla prodloužena nájemní smlouva od majitele nemovitosti, v níž se nacházela. Podle švýcarského deníku Neue Zürcher Zeitung již od roku 2009 psala švýcarská média o problémech s radikalizací osob pohybujících se kolem mešity an Nur.

Co ovšem vypadá jako islámský extremismus a poblázněná úchylka, má silnou oporu v tradičních muslimských textech. Protože například v druhé nejposvátnější knize sunnitských muslimů po koránu – Sahih Buchari – se píše: Vyprávěno od Abu Hurairy, že Prorok (Mohamed) řekl: „Nepochybně jsem chtěl nařídit, aby někdo vyslovil Iqama (volání k jedné z pěti povinných modliteb v islámu), a pak bych zašel do domů těch, kteří se modlitby nezúčastnili, a spálil bych nad nimi jejich domy.“

Je tedy otázkou, nakolik se vyšetřovaný muslimský duchovní inspiroval posvátným muslimským textem a nakolik si jej vyložil dle svých představ, protože muslimští teologové v interpretaci tohoto textu zdůrazňují, že zakladatel islámu řekl, že by to chtěl udělat, ale nikdy tak neučinil. Přesto je tento Mohamedův výrok jedním z výroků, na němž mnozí ortodoxní muslimové zakládají povinnost muslimské společnosti nutit muslimské jednotlivce k účasti na povinných modlitbách. Celý případ tak opět ukazuje na problémy spojené s integrací muslimských komunit v dnešní Evropě.