Vnitřní dokument Agrofertu: Vymývání mozku jak podle Orwella!

Naše zdroje v koncernu Agrofert nám předaly novou vnitřní směrnici koncernu, které nyní k zaměstnancům Agrofertu dorazila. Volně by se dala nazvat třeba frází „jak správně mluvit, psát a myslet o Babišových lumpárnách“. Jediné, co v dokumentu chybí, je nařízení obliby kosteleckých uzenin - ale to nejspíš agroferťákům nakázali už před lety.

Podobně jako má Andrej Babiš na každého politika složku, má každé opoziční medium své lidi v Agrofertu. Reflex není výjimkou. Proto vás můžeme nyní seznámit s materiálem, který je doslova kimirsenovským brainwashingem. Vedení koncernu prostě oznámilo svým zaměstnancům svou verzi příběhu kolem Čapího hnízda, ze kterého jasně vyplývá Babišova křišťálová nevina. Takže jeho zaměstnanci přesně vědí, co mají říkat sousedům, manželkám a kamarádům, když se jich ptají na šéfa.

Cituji zásadnější pasáže onoho pastýřského listu, datovaného 22. srpna 2017: „Média často podsouvají veřejnosti mnoho svých spekulací a jednostranných závěrů, které jsou namířeny proti našemu někdejšímu akcionáři, jeho rodině a proti některým našim bývalým i současným zaměstnancům. ... Nejsme si vědomi jakéhokoliv pochybení či prohřešku proti zákonům České republiky. ... Mediální tahanice kolem Farmy Čapí hnízdo trvají již dva roky a je zřejmé, kdo na nich má hlavní zájem a kdo je vyvolává. ... Celá pseudokauza budí dojem, že je vyvolávána s jasným politickým cílem a její načasování do těchto dnů jistě není věcí náhody. ... Farma Čapí hnízdo slouží široké veřejnosti. ... Areál navštíví ročně přes čtyřicet tisíc návštěvníků. ... Čapí hnízdo je rovněž vyhledávaným hotelovým a konferenčním místem. ... Vedle tolik zmiňované dotace bylo do objektu investováno 934 904 474 Kč ze soukromých prostředků. ... Farma odvedla do veřejných rozpočtů na zdravotním a sociálním pojištění placeném zaměstnavatelem a na dani přes 56 milionů korun. ... K dnešnímu dni zde našlo práci více než 60 místních lidí. ... Za svým bývalým akcionářem a jeho rodinou, za současnými či bývalými zaměstnanci a kolegy, kteří jsou nebo mohou být vláčeni médii, plně stojíme a vyjadřujeme jim podporu.“ Podepsáni ing. Zbyněk Průša, předseda představenstva Agrofertu, a ing. Josef Mráz, místopředseda představenstva Agrofertu.

Jako pamětníka mě to až zahřálo u srdce. Vždyť to je přesně to, co rozesílali soudruzi z ústředního výboru Komunistické strany Československa stranickým buňkám po celé zemi! Vždyť to je – samozřejmě dobově zkrácené – Poučení z krizového vývoje, klíčový dokument, kterým podobně jako vysvětlují šéfové Agrofertu Čapí hnízdo, vysvětlovali normalizační bolševici sovětskou okupaci Československa. Mustr, co se má říkat, jaké jsou argumenty a co si má nejen správný soudruh, ale i všichni pro režim přijatelní nestraníci myslet.

Nyní šéfové Agrofertu, v nejlepších tradicích komunistické normalizace, rozesílají svým zaměstnancům manuál na chlup podobný. Jedno však musím soudruhům z Agrofertu vytknout: Ve směrnici bolestivě chybějí hesla, která by si měli zaměstnanci psát na nástěnky, transparenty do prvomájových průvodů a svým dcerám do památníčku. Protože tuto oblast propagandy vedení Agrofertu hanebně zanedbalo, dovolil jsem si pro zaměstnance koncernu a jeho šéfa několik takových hesel připravit:

Babišovi více práce, to je naše agitace!

S Faltýnkem na věčné časy a nikdy jinak!

Agrofert – záruka světového míru!

Sláva babišismu!

Čapí hnízdo nedáme, radši si ho zbouráme!