Týden překvapení: Babiš neumí pracovat s počítačem, pornografie neškodí a Trump je kůl v plotě

Tak si to představte, Andrej Babiš neumí pracovat s počítačem. Světu to minulý týden sdělila mluvčí hnutí ANO Lucie Kubovičová. Takže člověk, který přes odpor mnoha lidí vnutil zemi elektronickou evidenci tržeb, neví, jak se obsluhuje počítač. Co ještě možný budoucí premiér skrývá? Bohužel americký prezident Donald Trump neskrývá nic, ale měl by. Muž, který má na mnoho věcí zdravé názory, je zjevně vážně nemocný, pokud jde o práci s lidmi. Ještě chvilku a skončí sám jako pověstný kůl v plotě. Pak mu možná zbude jenom pornografie. Proč?