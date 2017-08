Týden naruby: Karla a Valentino, Babišův čapí trus a exploze respektu v Praze

Zeměkoule se i minulý točila podél své osy, slunce zapadalo a vycházelo, jak mělo. Ale to byly jediné jistoty našeho světa, na které se dalo spolehnout. Zbytek byl nepředvídatelně bizarní, někdy veselý, mnohdy i smutný. Není divu, když v něm vystupují lidé, jako je Andrej Babiš, Karla Šlechtová, Lubomír Zaorálek, islámští teroristé a tisíce osob jiné sexuální orientace. Může se ostatně ještě vůbec psát „jiné“?

ANDREJ BABIŠ a padesátá léta.

V první reakci na obvinění z dotačního podvodu na rodinnou farmu Čapí hnízdo přirovnal svou situaci Andrej Babiš k padesátým létům. Každé přirovnání kulhá, toto však zvláště. Úspěch Andreje Babiše a jeho rodičů je přece založen právě na tom, že komunisti – tedy oni – v padesátých letech zlikvidovali (povraždili, zabavili majetek, vyloučili ze škol, vystěhovali z domovů atd.) veškeré své potenciální odpůrce z řad podnikatelů, živnostníků, soukromých zemědělců, intelektuálů a svobodných lidí. Tím komunistům „odpadla“ přirozená konkurence a do služeb zničené vlasti mohli nastoupit všehoschopní kariéristé babišovského typu. To je vše.

JXD na Prague Pride: Pojďme se chvíli nebavit o homosexualitě!

NOVÁ ČESKÁ VÁLKA

„Když bohatne země, musí bohatnout i lidé“. S tímto heslem vyrazila do kampaně sociální demokracie. Podle volebního lídra Zaorálka tímto jeho strana vyhlašuje „válku levné práci“, která podle něj devastuje naše životy. Jenže: Vysoká cena práce, vysoké přímé i nepřímé daně, podpora levných „montoven“, dotace obřím korporacím, nepružný zákoník práce. To je jen pár bodů z metod dosavadního boje sociální demokracie za nízké mzdy. Pokud tedy opravdu touží po vyšších platech pro všechny, měla by vyhlásit boj sama sobě.

VELMI UŽITEČNÝ FESTIVAL

V Praze skončil LGBT festival. Podle organizátorů usilují homosexuálové a lesby nikoli už o toleranci většinové společnosti vůči osobám odlišné sexuální orientace, ale o respekt. Budiž: Ale jak mít respekt k někomu, z koho se vám zároveň dělá trošku šoufl? Vždyť mnozí účastníci sobotního „průvodu hrdosti“ Prahou byli zjevné sexuální kreatury.

SUCHÁ DEŠŤOVKA

To není přezdívka pro zvláště extrémní meteorologický jev, který se koncem týdne přehnal přes naši zemi, zvláště pak Čechy. Dešťovka se nazývá nový dotační program, díky kterému můžete od ministerstva životního prostředí získat sto tisíc korun na pořízení kýblů a jiných nádob na zadržování dešťové vody. Je přece sucho, jak říká vláda a po ní papouškuje Česká televize. Než se ovšem pustíte do vyřizování žádosti o Dešťovku, dávejte si dvojnásobný pozor: 1.) S jakýmikoliv dotacemi neradno si zahrávat (zneužití se někdy trestá). 2.) Podívejte se na web ministerstva životního prostředí, na kterém visí k nahlédnutí seznam obcí „suchých“ (máte nárok na dotaci) a „mokrých“ (nemáte nárok na dotaci). Pokud ovšem bydlíte shodou šťastných náhod v místě, ve které přebývá také Andrej Babiš, nemusíte se dívat nikam. Máte nárok. Tam určitě prší jenom dotace.

ODZBROJENÍ ČEŠI

Česká vláda žaluje Brusel u Soudního dvora ve Štrasburku, a to kvůli směrnici, která omezuje soukromé držení zbraní občanů členských zemí EU. Naivní akt zoufalství? Spíše laciné předvolební gesto českých vládních stran. Myslet si, že Sobotkova vláda porazí evropské elity, jejichž jediným plánem je odzbrojit Evropany a dovést je jako ovce na civilizační porážku barbarským agresorům, je totéž, co věřit, že zvýšením minimální mzdy roste bohatství společnosti. Nebo tak něco.

KONEC VÝJIMEČNOSTI?

Víte, ve které zemi možná skončí 1. listopadu výjimečný stav? Ne, není to Venezuela, Somálsko, Sýrie, Afghánistán, Jemen nebo jiná podobně stabilní země. Ukončení výjimečného stavu slíbil francouzský premiér Édouard Philippe v reakci na další útok radikálního islamisty (nebo frustrovaného inženýra nebo lékaře z Alžírska Hamoua B., kterému bílá xenofobní společnost asi bránila v multikulturním obohacení Evropy) na členy francouzských bezpečnostních složek. A jak se Francie změní po letošním 1. listopadu? Ustanou teroristické útoky? Kdepak. To by tam museli výjimečný stav ukončit nejprve sami islamisté.

BLBEC TÝDNE NA ZÁVĚR: VALENTINO ŠLECHTA

Babišova ministryně pro místní rozvoj (tedy všeho i ničeho) Karla Šlechtová způsobila trapný mezinárodní skandál během závodů motorek Moto GP v Brně. Tak vehementně se dožadovala těsně před startem selfíčka s italskou legendou Valentinem Rossim, až ji závodník musel odstrčit a členové jeho týmu jí důrazně vysvětlit, že těsně před startem se závodník opravdu nenechá rušit. Hájila se, že je česká ministryně, VIP host, fanynka a že chtěla Valentina jen podpořit. (Možná mu ta podpora nakonec chyběla, v Brně dojel v královské kubatuře až čtvrtý.) Marně. Trapas o to horší, že kvůli tomu, aby se Karla dostala až k Valentinovi, poslala česká vláda spolku, který závody pořádá, celých sedmdesát milionů korun. Co z toho plyne? Že za rok bude muset asi přisypat, aby nějaké to selfíčko bylo. Snad už ale bez Karly.