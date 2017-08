Německo: Život jednoho utopeného migranta vykoupí 4 měsíce ve vězení

V Bavorsku v pátek místní soud soudil trojici pašeráků lidí původem ze Sýrie. V září 2015 vypravili člun s migranty, který ovšem nezvládl plavbu do Evropy a potopil se. Při tom zahynulo třináct migrantů, utopili se v Egejském moři. Německá justice soudila tři lidi - hlavní organizátor, který sháněl pasažéry a cestu připravil, kormidelník, který neúspěšně kormidloval loď do Řecka, a bankéř teamu, který pro ně prováděl peněžní převody. Dostali doslova směšné tresty. Šéf čtyři roky natvrdo (v Německu, s tím, že v německém vězení je dnes výrazně lépe než na většině území Sýrie). Kormidelník dostal dva a půl roku natvrdo a pokladník dva roky podmínku. Soud byl tak shovívavý prý proto, že dotyční gentlemani byli Syřani - tudíž také uprchlíci - a že byli v pyramidě obchodu s lidmi jen na nejnižších příčkách.

Pokud dobře počítám - tak třináct mrtvých za čtyři roky vězení dělá v průměru čtyři měsíce na jednoho utopeného. Taková je tedy podle bavorského soudu cena lidského života - takový trest dostane někdo, kdo zmaří život druhého člověka při tom, když se ho ilegálně pokouší dostat před hranice cizí země. S takovou spravedlností ovšem může jak bavorská justice, tak celá unijní migrační politika jít do háje.

Podívejme se na podmínky, ze kterých největší zločinec z trojice, organizátor, vyšel, než nastoupil do člunu a následně do vězení. Pocházel ze Sýrie. Takže buď žil na území ovládané teroristickou organizací Islámský stát, nebo žil na území ovládaném bestiálním Asadovým režimem, nebo žil na územích ovládaných protidemokratickou opozicí - teroristy podporovanými Ruskem. Případně žil na území ovládaném prodemokratickou opozicí, což jsou teroristé podporovaní USA. Jiný tip státního uspořádání než nějaká forma krutovlády teroristů na území Sýrie dnes neexistuje. A tak ten muž žil - možná léta - v reálném nebezpečí, že mu zítra uříznou hlavu, zabije ho bomba při náletu, nebo ho umučí v Asadově věznici. A myslí si někdo, že perspektiva čtyř let v německém civilizovaném vězení - jako dostal šéf pašerácké skupiny v pátek odsouzené v Bavorsku - může pro takového člověka představovat jakékoliv odstrašení? Obzvláště s tím, že bude za dobré chování nejspíše po půlce trestu humanisticky propuštěn.

Pašeráci, díky jejichž akci přišlo o život třináct lidí, měli samozřejmě všichni tři dostat doživotí. To by fungovalo jak z hlediska elementární spravedlnosti (čtyři roky za třináct mrtvol je fakt málo), tak z hlediska odstrašení možných dalších pašeráků. Na tresty, kterých by se báli, ovšem Evropa už dávno nemá koule.