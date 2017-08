Pofiderní diktátor Kim Čong-un na Ameriku nezaútočí, dobře ví, že by to byl jeho konec

Přestože severokorejský diktátor Kim Čong-un a jeho domácí loutky opakovaně vyhrožují, že zaútočí raketami na USA, Japonsko či Jižní Koreu, je pouze minimální pravděpodobnost, že by to skutečně KLDR udělala. Vůdcové Severní Koreje se už přes 60 let chovají naprosto nevyzpytatelně a vydírají svět, jenže nejsou nepříčetní. Velmi dobře ví, že jakákoli vojenská akce proti americkému území či základně Spojených států v zahraničí, by vedla k odvetě, která by rychle pofiderní režim položila.