Babiše aféra ve volbách nepoškodí, jeho voliči jsou sekta

Sociálně psychologicky je motivace Babišových voličů celkem jednoznačně a jednoduše vysvětlitelná: Obdivují ho lidé, kteří potřebují „tvrdou ruku“, zastánci přísného řádu, protože jde o lidi, pro které je svobodná volba příliš těžkým břemenem. Lidé, kteří hledají Vůdce Vykupitele, co - slovy básníka - „tu všechny vaše svraby gentlemansky odehraje za vás“.

A takoví andrejčíci zcela nezpochybnitelně jsou. Jejich víra v Andreje nemá racionální základ, nemilují ho proto, že by je přesvědčil svými politickými argumenty nebo prací, ale proto, že mu Věří a že jej Milují. Takže jakýkoliv útok na něj je vždy komplotem, účelovkou a spiknutím.

Stačí se podívat na jeho Facebook, a uvidíme projevy oddanosti, že by se za ně nemuseli stydět ani v Severní Korei obdivovatelé Kim Čong Una (pro názornost v původním znění):

Karel Petřík: „Takže Babiš je zloděj? Kde se asi tak berou dotace? Rostou na stromech? Učitel je zloděj? Hasiš je zloděj? Nezaměstanný je zloděj?“

Radim Balák: „Andy jsme s vámi, kdyby jste chtěl kráct tak s ostatními z tradičních politických stran držíme basu,máte svých 15 procent a 30 let klídek, jenže vám záleží na slušných lidech a proto jste nepohodlný!!! Babiš olé!!! My volíme ANO!“

Róbert Potok: „P.Babiš držte se ...jste naše naděje. Předvolební boj před VOLBAMA graduje!!! Naše hlasy máte jisté a je nás víc a víc.“

Jiří Veselý: „Pane Babiš držte se a hlavně v klidu, nenechte se tou verbeží rozhodit.“

Zdena Šedivá: „ANDREJI, držte se!!! Jste jediný politik, ó kterém jsem přesvědčena, že ho budu volit. To co politici dnes řeší v médiích okolo Vás, je trapné a je to proto, že se Vašich názorů a budoucí politiky s Vámi bojí. Když se řeší Vaše podvody, je možné, aby do podvodů zahrnuly také svoje podvodné jednání, které u mnohých jsou zamlčované již několik let? ? ? Zloději křičí chyťte zloděje? Nechápu jak si každý člověk vysvětluje svobodu? Po svém a jak kdo potřebuje.!“

Předevčírem se provalilo, že Andrejovu zlodějinu na Čapím hnízdě přestali zlodějinou nazývat jen novináři, ale začali i policisté - státní úřad. A že ono vyvedení a pak zase návrat dotacemi nakrmeného Čapího hnízda do lůna Agrofertu se zřejmě bude posuzovat stejně, jako kdyby ten podvod provedl řadový občan. Jediná reakce, kterou u andrejčíků informace o Babišově zlodějině vyvolala, je zesílení jejich obdivu. To nejsou političtí stoupenci, ale věřící. Proto soudím, že skandál s obviněním nebude Babiše stát ani jeden hlas z tábora jeho příznivců.