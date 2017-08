Ekonom Vladimír Pikora: Důchodová reforma není třeba a jiné pohádky

Na tenhle vtip jsem si vzpomněl, když jsem četl, že na Úřadu vlády ČR vznikla studie, podle níž je český důchodový systém do budoucna udržitelný a jeho zásadní reforma není nutná. Pikantní na tom je, že nový ministr financí nedávno prohlásil, že důchodový systém je neudržitelný. A to je člověk z téže vlády, která dokument o nepotřebnosti reformy zpracovala. Jeden nebo druhý lže. Jinak to být nemůže.

Jak to bude s důchody v roce 2080, nevím, ale pochybuji, že bezproblémově. Šéf premiérových poradců Vladimír Špidla prohlásil, že současný průběžný důchodový systém udržitelný je bez ohledu na demografické stárnutí a že podle dlouhodobých projekcí se demografické parametry ani do roku 2080 nezmění do té míry, aby byly příčinou rozvratu systému.

Přál bych si, aby měl pravdu. Nicméně myslím, že zatím jen matně tušíme, co přinese robotizace a 4. průmyslová revoluce, a co přinese migrace, netušíme vůbec. Rok 2080 je tak daleko, že tam nedohlédnu, nicméně už v roce 2050 by podle demografů měla mít planeta o třetinu více obyvatel než dnes.

Evropa, Japonsko a kvůli politice jednoho dítěte překvapivě i Čína budou vymírat. Čína dokonce o stovky miliónů lidí. Ohromnou populační explozí naopak projdou Nigérie a Pákistán. Už dnes roste populace Nigerijců o pět miliónů ročně.

Vzhledem ke globálnímu oteplování a nedostatku se tito lidé někam vydají a ono „někam“ bude tam, kde populace vymírá a vody je dost. Nevíme, kolik z nich se zastaví už v Itálii a Řecku, kolik půjde do Německa a kolik bude pokračovat až k nám. Nevíme, kolik lidí bude ochotno a schopno pracovat, protože to kvůli moderním technologiím neumíme říct ani u současného obyvatelstva. Už dnes ale víme, že do roku 2050 do Evropy přijdou v optimistickém případě jen desítky miliónů lidí a v pesimistickém stovky. To číslo vypadá děsivě a pro mnohé populisticky, ale demografická predikce je neúprosná. Na planetě přibude 2,5 miliardy lidí a nenarodí se ve vyspělých zemích. Co tím chci říct? Že ohánět se dnes tím, co bude v roce 2080, je nezodpovědné, protože to nikdo neví.

Autoři vládní studie tvrdí, že hlavním důvodem reforem Nečasovy vlády „byla snaha určitých ekonomických lobby, včetně penzijních společností“, získat finance. Musím říct, že si do značné míry myslím totéž. Původní návrh povinné účasti v penzijních fondech pro všechny byl šílený. Jenomže tvrzení, že vše je v pohodě, je také šílené. Vypadá to, jako že se lidé o sebe nemusí starat. Lakuje budoucnost na růžovo. A to je naprostá hloupost. Já zastávám názor, že si každý musí být vědom toho, že budoucí důchody budou žebračenky, a proto si každý musí šetřit dle svého uvážení a možností sám.

Vše přitom vychází z rozkladu rodiny. Kdyby fungovaly rodiny, nemuseli bychom žádnou reformu řešit. Řada lidí postavila kariéru nade vše a děti nechce. Tito lidé zapláčou nejvíce. Budoucí daňoví poplatníci na ně nebudou chtít přispívat a jejich rodiče je v tom budou podporovat. Děti budou chtít platit jen na své rodiče, a i to jen velmi neochotně, protože platit i na bezdětné bude moc drahé.

Mnoho lidí si to uvědomuje a na rozkladu rodin intenzívně pracují, ačkoli to nemusí být na první pohled patrné. S lákavou verzí důchodové reformy přicházejí třeba Zelení. Ti navrhují důchodcům tzv. zpětnou hypotéku. Stát by od důchodců vykoupil byt, kde bydlí. Peníze by jim nevyplatil ihned, ale vyplácel by jim důchod až do konce života. V bytě by důchodci přitom mohli dožít.

Zelení tvrdí, že díky prodeji bytu by důchodci mohli každý rok k moři. To je právě šílené. Mají projíst majetek za cenu toho, že okradou svou rodinu o dědictví. Po tisíce let žili staří lidé s mladými. Nejdříve se starali o mladé a potom mladí o staré. Automaticky to s sebou neslo i dědictví. Mladí byli pokračovateli starých. Po smrti jednotlivce pokračovala rodina dál jako předtím.

Nyní vznikají studie o tom, že by lidé měli zachránit planetu tím, že nebudou mít děti, a ti, kteří je už mají, by jim neměli nic nechat. Toto rozseknutí rodiny pochopitelně povede k tomu, že si staří lidé budou připadat odstrčení a zbyteční.

Zelení vlastně říkají: Vyměňte dovolenou u moře za vnoučata. Moje babička říkala, že od doby, kdy se jí narodilo první vnouče, už nikdy neměla dovolenou, protože vždy byla s námi. Nikdy nebyla u moře a pochybuji, že by někdy chtěla dovolenou u moře vyměnit za dovolenou s námi u Berounky. Měli jsme ji rádi. Když umřeli rodiče, vzala si babičku má sestra domů, kde s ní žila až do smrti. Tohle s rozvratem rodiny už nebude. Rodinu nahradí stát a LDN, což je jen odborný název pro čekárnu na smrt. V osamocení budou umírat s dobrými pocity z úspěchů v práci, po nichž ani pes neštěkne.

Přitom věc má úplně jednoduché řešení. Důchodová reforma nebude třeba, když bude dlouhodobě na jednu ženu v celé ekonomice připadat více než 2,1 dítěte. To znamená, že nesmíme vymýšlet nástroje, kdy stát nahrazuje rodinu. Zvyšuje daně a vymýšlí nové instituce, čímž nám v kapsách zbývá méně peněz a bojíme se mít děti.

Autor je hlavním ekonomem analytického domu Next Finance