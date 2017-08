Panenky nebo tanky? Chceme genderově vyvážená hračkářství!

V pondělí večer napsala uživatelka s pseudonymem Bara Gola Nava na Facebook hračkářství Hamleys: „Dobrý den, byla jsem dnes se synem ve Vašem hračkářství a objevila matoucí sekci „Pro kluky". Nemyslím si, že taková sekce do hračkářství vůbec patří. Pouze reprodukuje a umocňuje stereotyp, že některé hračky (potažmo aktivity, povolání) se hodí pro chlapečky a jiné zase pro holčičky, a cílí přitom na děti, které si v tomto raném věku utvářejí představy o světě právě podle toho, co je jim (nejen) společností podsouváno. Můj syn naštěstí ještě neumí číst, ale nechtěla bych, aby jednou odmítal jít do sekce "Pro holky" jen proto, že je to přece pro holky, i když by si tam jinak třeba rád vybral hračku. Stejně tak bych nechtěla, aby se styděl si hrát s panenkou anebo jinou "holčičí" hračkou. Obávám se, že právě takovéto nápisy a kategorizování podobným věcem napomáhají. Chtěla bych se proto zeptat, zda byste sekci nechtěli přejmenovat? Hračky jsou přece pro všechny:) Moc díky a přeji krásný večer!“

Paní Bara sice upozorňuje na nebezpečný negativní jev v české společnosti, ale zároveň se sama dopouští nebezpečného paušalizování a genderově nevyváženého vyjadřování. Pojďme se nejprve zastavit právě u něj, k problému genderové nerovnosti v hračkářství níže. Paní byla v hračkářství se synem, a to je věc, se kterou by se takto otevřeně neměla chlubit. Genderově správnější by bylo, kdyby nypsala, že tam byla s dítětem, a to dítě šlo - chtělo - vidělo a podobně. Je nežádoucí, aby nadužíváním slova syn zdůrazňovala, že se jí narodilo dítě mužského pohlaví. Ale to jen na okraj: To důležité, genderová nevyváženost hraček, je skutečně problém, který ale má jednoduché řešení.

Z obchodů by samozřejmě měly zmizet degradující nápisy „pro kluky“ a „pro holky“ - z důvodů popsaných samotnou Barou. Tím však nezmizí genderová podstata samotných hraček, která je jednoznačně daná, a v tom je třeba spatřovat další zásadní problém. Proto by - kromě odstranění zavádějících nápisů - měla hračkářství zavést institut balíčkového nákupu. Když si totiž půjdete koupit tank nebo panenku, tak tím de facto potvrzujete genderový stereotyp - tank na klíček je pro kluky, panenka pro holky. A s tím je třeba skoncovat.

Je načase zavést systém, který měli už za komunismu v Masně. Když jste si přivstal a náhodou bylo maso, tak jste si ke kilu krkovičky musel povinně přikoupit ještě dvě kila vepřových nožiček, které jinak nikdo nechtěl. A právě tak by měli postupovat i prodavači hraček. Hračky by se měly prodávat po balíčcích, kde by se genderový stereotyp některých předmětů vyvážil předmětem jiným, takže kdo by chtěl pro své "syno" autíčko, musel by si spolu s ním koupit i panenku, a naopak. Teprve takový systém by zajistil genderovou vyrovnanost v hračkářství, a já věřím, že jeho zavedení zvládne paní Marksová ještě do voleb.