Bývalý místostarosta volal policii na černochy, tak ať ten výjezd zaplatí

V sobotu se stal sice úplně banální, ale vcelku nechutný případ rasistického myšlení a chování. Bývalý hodonínský místostarosta a současný zastupitel Roman Sedlačík v sobotu hájil čest bílé rasy. Šel totiž po Hodoníně a potkal pár tmavé pleti. Co se dělo pak, popisuje na Facebooku: „Aktuálně z Hodonína!? Šel jsem samozřejmě za nimi a ptal jsem se urostlého černocha, co tu dělají, odkud jsou a jestli jsou muslimové? Jeho manželka se zděsila, nechápu proč, ale zároveň nechápu lidi, kteří si jich nevšímají a pomalu si zvykají? Zavolal jsem městskou policii, ať je aspoň legitimují, ať máme jistotu, co k nám sem leze! Žádám všechny občany, nebuďte připosraní, využijte svého práva a využijte toho, že máme městskou i státní policii, která má přeci: Pomáhat a chránit!“

Policie samozřejmě přijela a samozřejmě nemohla nic dělat, ani panem Sedlačíkem navrhovanou kontrolu. Tmavá barva pleti není důvodem ke kontrole dokladů – alespoň prozatím. Je symptomatické, že pan Sedlačík na podzim kandiduje do Poslanecké sněmovny za Řád národa. Pokud vyhrají, tak se budou černí kontrolovat jak na běžícím pásu. V současnosti je však čin, který udělal – zavolání policie kvůli odlišné barvě pleti chodců – zcela zavrženíhodná rasistická sprosťárna. Sprosťárna, kterou bychom neměli tolerovat.

Proto prosím ředitelství hodonínské městské policie, aby vyčíslila náklady sobotního výjezdu policejní hlídky k podezřele černým občanům a nechala pana zastupitele ten výjezd zaplatit. Je samozřejmě na místě nejprve prozkoumat příčetnost pana Sedlačíka, neboť existují důkazy, které ukazují na jeho poměrně nestandardní myšlenkové procesy.

Jeho facebookový profil se totiž jmenuje „Roman Sedlačík Sedlačík“ (jako by to jednou nestačilo) a v adresním řádku se dočteme, pod jakým jménem svůj účet příští poslanec vytvářel. Ta adresa totiž s prominutím zní „roman.vysokaskola“. Asi se měl pan zastupitel potřebu pochlubit, že je vzdělanec, ale dopodrobna by to měl přezkoumat psychiatr.

No a až pana zastupitele vyšetří na psychiatrii, tak pokud zjistí, že je svéprávný, má mu hodonínská městská policie vystavit fakturu a nechat ho jím iniciovaný výjezd hlídky prostě zaplatit. Rasistické myšlení se nemá trestat, není to zločin, neteče z toho krev. Ale pokud někdo ze svého rasismu volá policii, hasiče nebo záchranku, měl by ten výjezd zaplatit stejně jako člověk, který zbytečně zavolá policii žertem nebo v opilosti.