Týden jak má být: Monika je opět bez Babiše, Putin bojoval s rybou a unesená modelka na sex

Monika Babišová je opět bez muže. Nevěříte? Podívejte se na Facebook Andreje Babiše. Novomanželku opustil ihned po svatbě a rozjel po republice rozdávat svoji knihu „O čem sním, když náhodou spím“. Trochu zmizel i Donald Trump, protože je na dovolené a hraje golf. Všechny ale minulý týden zastínil příběh, který by nevymyslel ani šéf hitlerovské propagandy Joseph Goebbels. Co se stalo? Ruský prezident Putin ve studené vodě sibiřského jezera dvě hodiny bojoval v neoprenu a harpunou s obří štikou. Wow! A jak to bylo vše doopravdy?

Babiš opustil Moniku

Novomanželka šéfa hnutí ANO musí ještě na normální společný život počkat. Andrej Babiš ihned po svatbě roku vyrazil na předvolební cesty. Zejména rozdává svoji knihu, ale v minulém týdnu byl i za vojáky v Liberci, v Harrachově, u vodních záchranářů v Nových Mlýnech, Světlé nad Sázavou, na koupáku (tak to napsal on na svém Facebooku) U Libuše v obci Luleč či motorkách v Brně. Tam se vyfotil s českým závodníkem Jakubem Kornfeilem a tvrdil, že mu drží palce. Jedna ze čtenářek přímo na Babišově profilu k tomu napsala: „Kuba je vám ukradený. Stejně tak jako dalších 10 milionů občanů ČR. Lidi, s kterými se fotografujete, jenom zneužíváte pro svojí špinavou kampaň a je mi velmi líto, že si toto neuvědomují. Že se se sociopatem vašeho formátu vůbec zahazují.“ No…

Putin versus (vel)ryba

Protože Donald Trump je na dovolené, také Putin musel na dovolenou, aby bylo srovnání. Donald jel na 17 dní a hraje často golf. Vladimir Vladimirovič má moc práce, tak mu nabitý program umožnil jen dva dny v republice Tuva na jižní Sibiři, ale ruská goebbelsovská propaganda opět řádila. Putin kempoval a lovil ryby. Podle ruských médií v neoprenu a s harpunou v ruce dvě hodiny statečně bojoval v jezeře (voda měla jen 17 stupňů) s obří štikou. Podle fotek měla ryba tak metr, takže to musel být skutečně lítý boj. Otázka zní: Kdo Putinovi pod vodou tu štiku na háček před spuštěním kamer pověsil?

Balkánci vypráskali české fotbalisty

Byla to minulý týden skutečná česká fotbalová katastrofa v evropských pohárech. Stačí výsledky, další komentář je zbytečný: Sparta Praha – Crvena Zvezda Bělehrad 0:1. Albánský Skënderbeu Korcë – Mladá Boleslav 2:1. Viktoria Plzeň – FCSB (Bukurešť) 1:4. No a běloruský Bate Borisov – Slavia Praha 2:1. Ta aspoň šťastně postoupila.

Sexy francouzština

Nejvíce sexy jazykem na světě je prý francouzština. Alespoň se na tom shodli v průzkumu uživatelé mobilní aplikace pro učení jazyků Babbel. Druhá skončila italština a třetí španělština. Jak tomu ale máme věřit, když čtvrtým sexy jazykem je prý němčina. Fakt? Někdo z těch lidí slyšel hovořit někoho německy? Třeba Němec po pěti pivech, to není ani trochu sexy. A nejméně atraktivní je prý polština. Čeština zkoumána nebyla. Škoda, taková slova jako broskvička, čumáček, hnízdečko, kadibudka, kulihrášek, nikolivěk, podprdelník, štamprle či tajtrlík jsou přece nesmírně sexy.

A blbec na konec

V naprostou senzaci se minulý týden změnila tisková konference italské policie. Tam bylo oznámeno, že třicetiletý Polák Lukasz Herba a jeden Brit unesli dvacetiletou britskou modelku Chloe Aylingovou. Vylákali ji pod záminkou focení do Milána, tam ji omámili, spoutali, dali do velké cestovní tašky, hodili do kufru auta a odvezli do domu ve vesničce Lemie u francouzských hranic. Jak se ukázalo, Herba pracoval pro gang Black Death, který působí v online světě.

Požadoval za Chloe výkupné v hodnotě 300 000 euro, jinak hrozil, že ji prodá v internetové aukci na sex. Sumu chtěl v bitcoinech. Po šesti dnech ji ale odvezl opět do Milána a osobně mladou ženu odevzdal na britském konzulátu. Důvod? Prý má malé dítě a byla chyba ji unášet. Herba si prý ale předtím nechal podepsat smlouvu, že rodina do měsíce přece jenom zaplatí částku dosahující 50 000 euro a že nebude o něm hovořit špatně. Ještě větší blbec, než jsme doufali. To byl strašně nepodařený český film s Luďkem Sobotou. Oproti tomuto únosu to ale byla vyloženě intelektuální záležitost.