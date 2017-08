Imigrační krize: Zastavme nevládky, než zastaví ony nás!

Italské úřady ve středu zadržely na Lampeduse loď německých nevládních aktivistů z organizace Jugend Rettet (nezaměňovat s Hitlerjugend). Italové vyšetřují, nakolik jsou aktivisté zapleteni do šmelení s lidmi s libyjskými pašeráky utečenců. Ale aby nedošlo k omylu — aktivisté nejsou v podezření, že by na imigrantech vydělávali peníze. Podle všeho z čistě altruistických důvodů minimálně třikrát vyjednávali přímo s pašeráky, kteří imigranty vyvážejí ze severoafrických břehů.

Jugend Rettet je dobrý příklad, co dnes znamená termín „nevládní organizace“. Už celkem jednoznačně můžeme říct, že je to skupina přejedených a přepychem zblblých individuí s narušeným pudem sebezáchovy fandící pochybné autoagresívní filozofii, jež říká, že vše pocházející od bílého muže a jeho civilizace je špatné. A proto samozřejmě musíme dovézt co nejvíc nebílých uprchlíků, protože co není bílé, to je dobré.

Tato filozofie je z gruntu nepřátelská vůči naší kultuře a celému našemu kontinentu. Přesto dokážou „nevládky“ vládnout takovým vlivem, že se stávají významným hráčem migrační krize. Organizace z našich zemí vybírající peníze od našich občanů a často čerpající dotace od našich vlád cílevědomě však nám samotným škodí — zvyšují počet migrantů, jejichž sociální dávky budeme samozřejmě platit my.

A nejedná se jen o Mladé záchranáře z Německa. Italská vláda přijala soubor protiimigračních opatření, mezi nimiž je zdánlivě zcela samozřejmý požadavek: Aby na lodích nevládek, jež loví z moře uprchlíky plující z Libye, byl i policista. Aby nemohlo docházet k tomu, že si budou nevládní lodě uprchlíky nabírat přímo od pašeráků lidí. Jak se na to nevládky tváří?

Italská Emergency rozhodnutí italské vlády nazvala „válkou proti migrantům“. Podobné stanovisko zaujala i Amnesty International a charitativní organizace Oxfam. Pouštět italské policisty na své nevládní lodě odmítla například mezinárodní a mimořádně vlivná i slavná nevládka Lékaři bez hranic. Jinak řečeno: Nevládky vytvořily souvislý šik, jenž brání ochraně našeho území před zničující migrační vlnou, co se na nás hrne a hrnout bude.

Tyto organizace jednoznačně škodí a ohrožují nás, takže prosím všechny „vládky“ — především zpravodajské služby —, aby prověřily činnost, finanční toky a kontakty nevládek, zda tito nikým nevolení držitelé všeobecné morálky neohrožují samotné přežití západní demokracie.