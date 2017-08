Do Opavy nejezděte v kabrioletu... A po Praze na koloběžce

V Opavě jsem žil počátkem devadesátých let a mám to město rád. O to více je mi smutno, že už i v něm blbost kvete tak, že by jí s ní mohli osázet celé dlouhé širé lány.

Proč? V Opavě byl spáchán těžko uvěřitelný zločin. Řidič automobilu zaparkoval v opavské Zacpa­lově ulici svůj vůz a odešel venčit psy. Mezitím k vozu dorazila hlídka městské policie. A ta odhalila u spolujezdce pootevřené okénko a na místě řidiče, považte, okénko dokonce stažené úplně. A spustila úplné policejní manévry.

„Měšťáci“ zavolali kolegům „státním“, kteří vylustrovali majitele vozu podle registrační značky. Městští ho telefonem povolali k vozu a vysvětlili mu, že se dopustil přestupku, protože nezajistil vůz proti použití cizí osobou. Muž jim vysvětlil, že chtěl auto během venčení psů jen vyvětrat, není si vědom žádného pochybení, nasedl do auta a odjel.

Městští strážníci to ovšem nenechali jen tak a postoupili celý případ úředníkům z dopravního odboru opavského magistrátu. Řidiči nakonec hrozí pokuta až dva a půl tisíce korun, tedy zhruba tolik, kolik můžete dostat za překročení rychlosti na dálnici o čtyřicet kilometrů v hodině.

Tento případ je celý tak absurdní, že se mu skoro ani nelze smát. Není to příběh dvou zpovykaných strážníků, je to svědectví o naší době. Čeští zákonodárci chrlí jeden zákon za druhým a všechny mají jedno společné: jejich dodržování vyžaduje tvrdou represi státních orgánů – ať jde o zákazy kouření v hospodách, elektronickou evidenci tržeb, zákazy veřejných akcí po desáté hodině večerní, povinná hlášení atd. A je logické, že se na této nové vlně „buzerací“ chtějí svézt i obecní strážníci. Vždyť oni dnes kudy chodí, tudy vidí přestupky! Lid si totiž v posledních letech tak nějak zvykl dělat si, co se mu zamane, třeba nechávat otevřená okénka u aut. To by tak hrálo!

Člověk nemusí být milovník konspiračních teorií, aby připustil, že Opava je pouhou součástí většího spiknutí proti zdravému rozumu, jež probíhá po celé naší krásné zemi. Důkaz? Ředitel městské policie v centrálním pražském obvodu napsal svým podřízeným výhrůžný dopis, ve kterém si stěžuje na pokles „zjištěných přestupků ve veřejném pořádku o více než pět tisíc oproti minulému roku“.

A vyzval policisty pod hrozbou individuálních postihů, aby se více soustředili na pokutování cyklistů a koloběžkářů. Což je samozřejmě logické – když policisté honí vodáky nebo výletníky na šlapadlech a dávají jim foukat, jestli před šlapáním nebo pádlováním nepožili, proč by se této výsady nemělo dostat také podezřelým koloběžkářům na pražských chodnících?!

Vůbec nemá smysl diskutovat o tom, jestli je správné, aby městští strážníci pokutovali koloběžkáře nebo lidi, kteří si nechají otevřené okénko u auta. To bychom totiž rovnou vstoupili do jejich zvráceného světa. Jediná diskuse, jež má smysl: Opravdu bude náš život lepší, necháme-li si od bytnícího státu a jeho zaměstnanců vnutit představu, že čím více zákonů a vyhlášek bránících naše dobro, tím lepší život budeme žít?

A mimochodem: Opravdu si potřebujeme platit (z daní a pokut) městskou policii?