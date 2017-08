Týden naruby: Babiš v chomoutu, přešitý Trump a islámský terorista, který prý není džihádista

Svět je dokonale pokroucený. Mnoho věcí, v politice i ve společnosti, se děje úplně jinak, než by si jeden myslel. Minulý týden se oženil Andrej Babiš, Donald Trump zakázal transgenderové lidi v armádě, česká policie se neodvážila rozehnat nepovolenou technoparty a Němci přišli s převratným zjištěním, že islámský terorista, kterého dobře znala a který vraždil v Hamburku, prý není džihádista. Podívejme se, jak je to doopravdy.

BABIŠ V CHOMOUTU. Svatba exministra financí a předsedy hnutí ANO se stala pro většinu médií i sociálních sítí jednoznačně největší českou událostí minulého týdne v České republice. Jako kdybychom neměli nic jiného na starosti. Babišova veselka byla také označena za aroganci, výsměch veřejnosti, účelovou svatbu či předvolební tah. Zřejmě proto, že vůdce Agroferstánu se ženil na Čapím hnízdě, jehož výstavba zapáchá dotačním podvodem. Co je ale zvláštního na tom, že si někdo vezme ženu, s kterou už přes dvacet let žije, to netuším. Pokud bylo na té svatbě něco skutečně nechutného, tak to bylo vystoupení zpěváka Michala Davida. Brrrr, to ani zadarmo.

K ČEMU MÁME POLICII? Několik tisíc lidí se v sobotu a v neděli sešlo na nepovolené technoparty na louce u Osečku na Nymbursku. Policie technaře několikrát vyzvala, aby nelegální akci ukončili. Ti se k tomu ale neměli. Tak policie neudělala raději nic. Představa, že nebude zasahovat ani v případě, kdy se bude odehrávat něco vážného, je strašidelná. To je skutečný výsměch veřejnosti. Co kdyby to ti lidé chtěli udělat na louce nebo zahradě ministra vnitra Chovance? To by pak policie zasáhla?

ISLAMISTA = TERORISTA. ISLAMISTA ALE NENÍ DŽIHÁDISTA. V pátek odpoledne Palestinec Ahmad A., s pasem Spojených arabských emirátů křičel v supermarketu v německém Hamburku „Alláhu akbar“ a u toho bodal velkým nožem do lidí. Německé úřady pak přišly s fantastickým tvrzením. Byl to islamista a my jsme ho znaly. Proč s ním nikdo nic nedělal? Protože to prý nebyl džihádista. Aha! Takže islámský terorista je v pořádku. Mimochodem Ahmed A. nedostal azyl a měl být deportován. Neměl prý ale v pořádku doklady. Terorista a v pořádku doklady? Na vánočním trhu v Berlíně loni v prosinci zavraždil tuniský terorista 12 lidí kamionem, mezi nimi i jednu Češku. Také měl být vyhoštěn, ale prý se to nestihlo. Zajímalo by mě, jak se to vysvětluje pozůstalým.

TRUMP A TRANSGENDER. Několik členů americké republikánské strany požádalo ministra obrany, aby omezil výdaje na lidi, kteří procházejí změnou pohlaví. Platí to totiž v tomto případě armáda, tedy daňoví poplatníci. Když u ministra nepochodili, obrátili se se žádostí přímo na prezidenta Donalda Trumpa. A ten minulou středu k překvapení všech zakázal do budoucnosti službu všech transgenderových vojáků v US Army. Škoda. Představa, že podobný voják(-čka) útočí někde v Sýrii na zlotřilého džihádistu (na islamistu ne, ten je podle Němců v pohodě), a ten pak zjistí, že ho místo muže porazila žena, je přece půvabná.

A BLBEC TÝDNE NA ZÁVĚR. Skotská policie vyšetřuje devětadvacetiletého Marka Meechana, který svérázně vycvičil pejska své přítelkyně. Pes jménem Buddha (sic!) na povel hajluje, nadšeně reaguje na výzvu „zplynuj Židy“ a na videu pozoruje projevy Adolfa Hitlera. To ten idiot (myslím Meechana, ne to ubohé zvíře) natočil a dal na internet. Teď je obviněn z podněcování nenávisti a šíření strachu antisemitského obsahu. Meechan podle listu The Sun prohlásil: „Jsem z toho úplně vedle, protože si teď každý myslí, že doopravdy nenávidím Židy, což rozhodně není pravda. Celkem z toho panikařím.“

Také z toho „panikařím“, že něco podobného se skutečně stalo…