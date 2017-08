Průměrný český udavač a techno

„Mám pro vás tip! Byl jsem na té nepovolené technoparty u Nymburka a tam chodí lidi s jointama, i když jsou policajti jen dvě metrů daleko! To je na reportáž!“ Pak vysvětlil, že se na technoparty vetřel na neplatný průkaz nějakého okresního časopisu, takže on sám porušil zákon a zachoval se nejen protiprávně, ale i neeticky – vydával se za novináře, i když novinář není. Volal ale na služební číslo, a do toho telefonu zásadně neposílám lidi do p... Slušně se rozloučím a zavěsím. Takže jsem zavěsil, a najednou mi vytanulo na mysli: Vždyť ten člověk je vlastně téma!

Vyprávěl totiž, že bydlí tři kilometry od party, a že kvůli ní nemůžou spát. Na tři kilometry je možná nějaký silný soundsystém trochu slyšet – ale rozhodně nedokáže udělat takový kravál, aby budil lidi ze spaní. Tak výkonné zesíky přece jen naši technaři nemají. Navíc – ten rozhněvaný občan mi nevolal udání primárně kvůli hluku, ale kvůli tomu, že se na party hulí. I zavolal jsem mu nazpět, vysvětlil, že jeho postoj skutečně na článek je, a dal s panem udavačem řeč.

Panu udavači vadí, že zatímco on když si zapálí jointa, tak ho zavřou, zatímco když si jointa zapálí celá louka technařů, tak policie nereaguje. Představa, že když si někdo dá jointa mimo technoparty, že ho zavřou, je úplně idiotická, z jiné reality, policie až na výjimky konzumenty drog nestíhá a soustřeďuje se, alespoň u marihuany, na velkovýrobce a prodejce. To ale udavač neví: on si vymyslel, že něco nesmí a že by ho za to zavřeli do vězení, a na základě tohoto nesmyslu by pak chtěl, aby policie chytala občany, kteří to něco, o čem si udavač myslí, že se nesmí, dělají.

Takže motivací toho udavače nebyla nějaká péče o mrav, ale – a nepřekvapí to - docela obyčejná sprostá česká závist. Já něco nemůžu, protože se bojím, tak to zakažte všem ostatním. Podobný fenomén, když vychrtlé módní a kulturní kritičky kritizovaly impozantní poprsí paní Čvančarové na karlovarském festivalu. A abych měl úplně jasno - po chvíli mi od práskače přišla SMS: „Jen dodatek: co se honí v hlavě člověka, který nevidí problém v tom, že jednotlivec si píchne doma, nikomu neubližuje a jde sedět. Když to dělá sto lidí na nelegální akci pár desítek metrů od policie, tak policie neudělá nic. Díky Bohu, že jsem po gymplu a zkušeností s umlčením mého článku o korupci při stavbě poděbradského mostu nechtěl dělat novinařinu. Možná bych stejně morálně zdegeneroval jako vy.“

Zabývám se drogovou problematikou skoro třicet let a fakt to zde nefunguje tak, že by uživatel, který si aplikuje, za to šel do vězení. Ten nesmysl vzniknul v hlavě omezeného zlého hlupáka, aby mu nějak ospravedlnil práskání a zastřel, že udává jen ze své nízké a nechutné závisti.