Babišovy nahrávky nejsou trestným činem

Policie odložila trestní oznámení, které Andrej Babiš podal ve věci tajně pořízených nahrávek jeho dohod o lumpárnách s novinářem Přibilem. Zdá se, že jde o maličkost. Ve skutečnosti je to signál, že v České republice zákon nechrání lidi, kteří si potajmu domlouvají nějaké sviňárny. A to je zcela jednoznačně dobře.

Nahrávky, na kterých Andrej Babiš mimo jiné komentuje živé policejní svazky nebo určuje, co kdy vyjde v MF Dnes, vyvolaly u pana velkouzenáře značnou nevoli. Tedy nevoli vyvolalo jejich zveřejnění, o jejich pořízení pan továrník nevěděl. Ta nevole byla tak silná, že ve věci pořízení nahrávek Babiš podal trestní oznámení. Včera státní zastupitelství oznámilo, jak s podnětem naložilo: „S definitivní platností nebyly v této věci zahájeny úkony trestního řízení. Ta věc je vlastně skončená,“ řekl České televizi státní zástupce z Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 5 Martin Černý. „Nebyla zjištěna žádná skutečnost, která by nasvědčovala, že by mohlo dojít, byť eventuálně, k naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů. Skutečnost, že dojde k nahrání někoho bez jeho souhlasu, ještě nezakládá trestní odpovědnost.“

Musím přiznat, že ač spíše pankáč, musím v této chvíli vyjádřit státnímu zastupitelství vděčnost za to, že v cause nahrávek zaujalo demokratické stanovisko. Když Babiš podával svá trestní oznámení, bylo zjevné, že „jeho“ nahrávky s Přibilem nejsou získány nezákonným odposlechem telefonu nebo dobrým umístěním prostorového odposlechu – štěnice. Byly to nahrávky dvou lidí, kteří si spolu domlouvají sviňárny, a jeden z nich (tedy pan Přibil) se zachoval jako svině i k tomu, s kým ty sviňárny plánoval, a nahrál si ho. Kdybychom tedy přijali logiku pana velkouzenáře, se kterou podával trestní oznámení, museli bychom nutně dojít k výroku „nahrávat si něčí dohody o anetickém jednání je trestné“. A to by byl samozřejmě zásadní zlom, převrat a zlo. Protože takové rozhodnutí by vlastně říkalo, že každý může zcela bez rizika potajmu plánovat svinstva, protože kdyby to někdo zveřejnil, dopustil by se tím trestného činu.

Státní zastupitelství rozhodlo přesně opačně, než uvažoval Babiš. Pořídit nahrávku někoho, s kým plánuji sviňárny, není podle státních zástupců trestným činem. Takže i další lidé, kteří budou jako Babiš s Přibilem připravovat amorální skutky, mohou při tom být legálně nahráni. Takže veřejná kontrola není zakázaná a mediím zůstala jejich role zpětné vazby. Malé, ale podstatné vítězství demokracie. Jen chudáka Babiše je mi líto: V prostředí, ve kterém se pohybuje, bude asi těžko hledat nějaké charaktery, kteří si ho při přípravě dalších sviňáren nenahrají...