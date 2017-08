Dalík jde znovu do vězení, pochybnosti zůstávají

Když Marek Dalík opouštěl začátkem dubna zdi znojemské věznice, kde seděl od loňského září, zdálo se, že má vyhráno. Málokdo si ale uvědomil, že dovolání nepodal pouze on, ale i nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman, kterému se nelíbil nízký trest ve výši čtyř let, jejž dostal kvůli údajnému pokusu o podvod, kterého se měl dopustit při sjednávání zbrojní zakázky na transportéry Pandur. Nejvyšší soud by jej přece nepustil jen tak, kdyby ho chtěl znovu poslat do tepláků, uvalil by na něj vazbu, znělo médii. Dnes už víme, že přání bylo otcem myšlenky. Ostatně ani Nejvyšší soud nezpochybnil samu podstatu údajného skutku, ale pouze právní kvalifikaci s ohledem na změny v trestním zákoně. Nakonec odchází Dalík od soudu ještě s rokem navíc.