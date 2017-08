Jak „ohavný“ Trump vyměnil lidi se změněným pohlavím za peníze na hraniční zeď s Mexikem

Neuplyne snad jediný den, aby Donald Trump něčím nepřekvapil. A aby mnoho lidí pořádně nenaštval. Některé naposledy tím, že rozhodl, že americká armáda dále nebude přijímat do služby transgenderové osoby, tedy lidi, kteří prodělali změnu pohlaví. Kritici Trumpa po celém světě to označují za „absurdní, ohavné a nechutné“. Jako vždy je ale za prezidentovým rozhodnutím něco zcela jiného a pro něj daleko důležitějšího. Změnu pohlaví skutečně v Bílém domě svým rozhodnutím neřešil. Co tedy stálo za tím, že jednal tak rychle a razantně?