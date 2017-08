Jsem prase, ale většina Čechů taky!

Když si omylem dám večer hrnek s kafem pod lampičku, napadají mi do ní velmi často komáři dovádějící u žárovky nad hrnkem. „Tak dneska jsou tam čtyři,“ řekl jsem si onehdy večer a pak kávu i s komáry vypil. Jak byla vevnitř, uvědomil jsem si dvě věci: Že vlastně piju komáry v kafi poměrně často a jen výjimečně si je vylovím. A za druhé – že je to vlastně dost solidní nechutnost. Čistě ze zvědavosti, abych se dozvěděl, jak moc velké prase jsem, položil jsem na Facebook – jako veřejný příspěvek, pod který může do diskuse psát každý uživatel té sítě – zásadní otázku: „Když vám spadne komár do kafe, vypijete pak tu kávu? A vylovíte ho?“ A upřesnil jsem, že nejde o mouchy, které sedají na exkrementy, ani o masité noční můry, ale jen o komáry. Výsledek mne opravdu potěšil a dovolte, abych vás seznámil s některými údaji.

Celkem odpovědělo 139 respondentů a znalce Facebooku nepřekvapí, že 45 odpovědí bylo úplně mimo. To jest – dvaatřicet procent odpovídajících se uvtíplo způsobem „Komár, nebo Komárek?“ Případně: „Komunisty bych nikdy nelovil.“ Je to poměrně vtipné, ale na otázku to neodpoví.

Jedenáct respondentů – to jest osm procent – se zachová v situaci, kdy jim spadne komár do kafe, zcela stejně jako já. Neřeší titěrný kousek bílkoviny s křídly a pijí zplna hrdla. Většina respondentů sice komára vyloví, ale kafe pak spokojeně dopije, zvláště jde-li o drahou kávu v nějakém luxusním podniku. Tak odpovědělo šedesát tři respondentů – to jest čtyřicet pět procent dotázaných.

A konečně dvacet oslovených se zachová, jak velí slušné vychování, hygiena a elementární estetické cítění: Kafe vylijí. Zachová se tak přesně čtrnáct procent odpovídajících.

Výsledky mého malého průzkumu jsou fascinující. Zdá se, že většina lidí jsou stejná prasata jako já a že těch opravdu slušných, čistotných a dobře vychovaných je zanedbatelná menšina. Tak jak potom má vypadat politická kultura, když u nás normálně pijeme komáry?