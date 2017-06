Paní Nečasová švindluje a vymstí se jí to | Reflex.cz

Když byla horká causa Nečas–Nagyová, došlo nějakým únikem informace ke zveřejnění truchlivého faktu. Paní Nečasová, jež skrze masáž prostaty kontrolovala premiéra, chodila konzultovat své kroky ke kartářce. Je to zcela v souladu s jejím celkovým image a vystupováním, ale když to člověk viděl černé na bílém, přece jen zamrazilo. Zprostředkovaně tak držela Nečasovu vládu v šachu nějaká kartářka jasnovidkyně, což je v 21. století opravdový malér.

V průběhu vyšetřování skandálu vyšlo najevo, že celá aféra je poněkud pumprdentlich. Kvůli tajným tajemstvím měla paní Nečasová jako ředitelka premiérova sekretariátu k dispozici šifrovaný mobil. Bohužel, nechala na něm tovární heslo 12345, takže se policie do jejích tajností dostala opravdu na druhý pokus (jako první se zkouší „hesl0“).

Nyní paní Nečasová svou, dejme tomu, neobezřelost ukázala potřetí a konečně způsobem, kdy si s největší pravděpodobností vykoleduje nějaký opravdový malér. Na moři a před soudem je totiž člověk v rukou Božích — a paní Nečasová ten soud svým obratným společenským vystupováním naštve do té míry, že ji fakt zavřou.

V úterý to bylo přesně jedenáct dní, co se paní Nečasová — už poněkolikáté — omluvila z jednání, kde ji měli soudit, ze zdravotních důvodů, a navíc s tím, že nesouhlasí, aby jednání probíhalo bez ní. Soud nechal omluvenky přezkoumat a vyzval k doplnění dokumentace, protože už z těch omluvenek bylo patrné, že paní Nečasová nezmírá. Ale ona prostě nepřišla. Zato v úterý přišla na mejdan Václava Klause, přišla i se svým manželem Petrem, popíjela víno a věnovala se společenské konverzaci s řadou celebrit, které se mejdanu účastnily.

A já si myslím, že si tím paní Nečasová připravila jízdenku do kriminálu. Soud je instituce, již musíme v demokracii respektovat, a soudní proces slušný občan řeší tím, že spolupracuje — chodí na výslechy, neomlouvá se, a i když třeba nevypovídá, tak to dá nějak slušně vědět na výslechu, kam po předvolání přijde. A paní Nečasová teď hlasitě demonstruje, že fakt zdravotně neměla na to, aby jí u soudu nějací soudci kladli nějaké otázky, to bylo moc a nad její síly. Pozdravit se se starými přáteli a popít s nimi je mnohem méně stresující, takže to zvládla bez problémů.

Nechci být špatný prorok, ale já být na místě soudu, kam paní Nečasová opakovaně nedochází, tak už jsem docela naštvanej...