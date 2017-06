ČSSD končí. Štěch jí nenávistí k malým podnikatelům zatloukl hřebík do rakve | Reflex.cz

Chápu jedno – blíží se volby. Snahy o vyvolání nenávisti a rozdělení společnosti tedy gradují. Nechápu ale jiné: míru, kam až jsou někteří lidé schopní ve svých nenávistných výpadech klesnout. Už zase dělají z OSVČ zbytečné příživníky a pijavice společnosti. Lidský odpad, který „nemá ani odborové svazy“.

Snaha o zničení podnikatelů a živnostníků trvá. Nejprve jim politici zavedou EET. Uvalí na ně milion buzerací a kontrol. A teď jim chtějí ještě víc ztížit život tím, že budou zvyšovat odvody. A budou o živnostnících říkat, že prý jsou „pseudopodnikatelé“, jelikož „skutečný podnikatel“ by údajně tyto změny vítal, protože se nemá čeho bát.

Je smutné, když někdo, kdo nikdy pořádně nepracoval rukama, kdo nikdy nemusel čelit rozhodování, jestli s vysokou horečkou zůstane v posteli, nebo půjde do svého krámku prodávat, protože by mu živnost jinak zkrachovala, plive na živnostníky: „Zvednout jim odvody, ať jdou pracovat!“

Je ale nikoliv smutné, nýbrž vysloveně morálně zvrhlé, když se takovou pomluvu neštítí vyslovit předseda Senátu. Podobně zvrhlé, jako když v 50. letech „prokádrovaná“ nemakačenka plivala na upracované sedláky, kteří dávali práci a živili tím polovinu vesnice.

Vůbec myšlenkové pochody ČSSD nechápu. To chtějí se svými preferencemi padnout na ještě větší dno? Nebo snad ČSSD už skrytě pracuje pro ANO, které tímto drtivě vyhraje volby? ANO si nemůže přát nic jiného než podobné šílené výroky sociálních demokratů.

Štěchova věta „Myslím si, že je tu velká skupina lidí, kteří pracují jako OSVČ, ale nejsou z národohospodářského hlediska efektivně využiti“ je šílená. Marxistický centrální plánovač se v něm nezapře. Rozuměl bych, že někdo plácá takové výroky, pokud se označuje za komunistu; ale Štěch se označuje za sociálního demokrata – a na ty je už podobné uvažování daleko za mantinelem.

To skutečně lidé ještě nepochopili, že centrálně plánovaná ekonomika nikde na světě neuspěla? Zkoušeli to v NDR, v Sovětském svazu, na Kubě. Všude to vedlo jen k chudobě. Čína to pak dovedla k vrcholu tím, že s komunistickou vládou přešla do extra tvrdého kapitalismu, kde se paradoxně vláda snaží řídit růst cen akcií.

Když jsou ale OSVČ podle pana Štěcha tak neférově zvýhodňovány a být živnostníkem je takové terno, proč to vlastně také nezkusí a nechává se živit třeba i živnostníky Senátu? Nebyl by z národohospodářského pohledu lépe využit v montérkách v továrně? Stojí nás několik milionů ročně a pozitivní přínos pro společnost je diskutabilní.

Jen za poslední rok ubylo 1,4 % OSVČ, kteří se podnikáním živili na plný úvazek. A znám mnoho dalších, kteří říkají, že se na svou živnost už vykašlou. Řada z nich nemá pořádnou dovolenou, bojí se být nemocní a stát je jen kriminalizuje.

Odbory se tváří, že bojují za nezaměstnané. To ale není pravda. Odboráři sdružují zaměstnané! Hájí jejich zájmy. Ekonomie již mnohokrát dokázala, že odboráři paradoxně zvyšují nezaměstnanost a jako lobbistická skupina ekonomice škodí. Průmysl 4.0 a rozvoj robotizace by to mohl změnit. Dělníků v továrnách ubude. Toho se odboráři bojí. Jejich význam poklesne a ze Senátu zmizí. Právě proto dnes tolik kopou kolem sebe.