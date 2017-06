Odmítejme dál uprchlické kvóty, jsou nefunkční | Reflex.cz

Připomeňme, že ministři vnitra Visegrádské čtyřky, tedy středoevropských velmocí Česka, Maďarska, Polska a Slovenska, na nedávné schůzce ve Varšavě odmítli přerozdělování migrantů podle kvót určených už předtím v Evropské unii.

Ministři ze zemí „visegrádského kvarteta“ také žádali možnost blokovat unijní rozhodování o kvótách.

Zapátráme-li v paměti a vrátíme-li se do roku 2015, tedy do časů eskalace uprchlické krize, tak si vzpomeneme na fakt, že tehdy představitelé ČR, Maďarska a Slovenska byli na jednání ministrů vnitra EU v Bruselu v září 2015 přehlasováni při určení počtů na přerozdělení 160 000 uprchlíků, aby se pomohlo Řecku a Itálii jako členským státům nejvíce zasaženým migrační krizí.

Pozornější čtenář si řekne: A co Poláci? Polsko v roce 2015 vedla liberální vláda a ta v takřka posledním okamžiku změnila svůj postoj.

Jindy v dějinách sebevědomí Poláci se tehdy s přerozdělením uprchlíků de facto smířili, zatímco nynější polská konzervativní vláda eurokvóty pro uprchlíky striktně odmítá.

Nicméně zpět k připravovanému zahájení „disciplinárního“ řízení s naší zemí.

Celá záležitost, řečeno diplomatickým slovníkem, ve mně jako občanovi ČR, tedy plnohodnotné členské země, budí značné rozpaky.

Nalijme si čistého vína — kvóty reálně nefungují, většina migrantů a migrantek v zemích, jež je přijmou na základě eurokvót, nezůstává a zůstávat ani nebude. Čistě teoreticky, jako kapitola do vysokoškolských skript, je koncept imigračních kvót sice možná přínosný, nicméně v reálném světě 21. století nefunkční, a tedy rozumnými vládami neakceptovatelný.

Vnímám pozitivně, že představitelé zemí V4 se proti zmíněným kvótám jasně vymezili. Jak by řekl takřka osmdesátiletý soused od nás z ulice, že si ráčili uchovat zdravý selský středoevropský rozum.

Teď někdo z oponentů (tedy z řad zastánců kvót) jistě „vyprskne“: Pane autore, to se jako nemá tedy dělat nic?

Mám za to, že úloha Česka a dalších zemí V4 spočívá spíše v intenzívnějším zapojení do ochrany vnějších unijních hranic EU. A dále pak by se EU (včetně zemí V 4) měla více a efektivněji zamyslet nad podporou zemí, odkud běženci většinou přicházejí.

Jak jsem konstatoval již výše, eurokvóty, navíc vynucované proti vůli zemí členských států, však nic neřeší!

Pro pět ran do bruselské čepice – to si veleslavná EK neuvědomuje, jaký obrovský negativní morální dopad bude mít její snaha o trestání členských zemí, které odmítají nerozumné, a hlavně zcela nefunkční kvóty?!

Již nyní je popularita EU a Bruselu v zemích Visegrádské čtyřky (kam patří i Česko) hodně diskutabilní. Mám vážnou obavu, že po zahájení zmíněného sankčního řízení se bude pohybovat někde v číslech homeopatického množství.

To chceme?

Autor je právník a VŠ pedagog