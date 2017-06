Kolektivní morální povinnost přijímat uprchlíky? Pryč z EU! | Reflex.cz

Represe, které chystá Evropskáá unie proti naší zemi kvůli odmítnutí uprchlických kvót, jsou nepříjemným mocenským zásahem do suverenity České republiky. Ale to nestačí: Když si poslechnete slova pánů europapalášů, co to vymysleli, je to jako návrat do minulosti. Soudruzi z Brusele plně okopírovali socialistický slovník, myšlení i styl argumentace.

Vyrůstal jsem v době kolektivních povinností. Jedna z takových kolektivních - a morálních - povinností například byla základní vojenská služba, při které se mladí občané připravovali na ozbrojený boj proti imperialismu. Jinou kolektivní povinností byla účast na prvomájových průvodech, kolektivním rituálu podřízení se socialistické zvůli. Ta povinnost byla tak povinná, že hloučky organizovaně manifestujících občanů vyjadřujících hlubokou oddanost věci socialismu vždy hlídal a přepočítával podnikový kádrovák.

Kádrovák - ve vojenském prostředí pak politruk - byl aktivním pohůnkem bolševické zvůle, něco jako dráb nasazený ve všech firmách a institucích. Jinou kolektivní morální povinností byla třídní zášť k vykořisťovatelům, kterou musela vykazovat pracující inteligence. Když nevykazovala, tak se z pracujícího inteligenta stal pracující v úklidových službách, pokud ho rovnou nezavřeli. Protože zprotivit se kolektivu tím, že neplním kolektivní morální povinnosti, bylo v soudružském socialismu to nejstrašnější. To, že by se jeden subjekt choval jinak než většina, bylo zločinem.

Píše se rok 2017. Česká republika dlouhodobě odmítá zcela dysfunkční systém přerozdělování uprchlíků kvótami. Systém je v Schengenu úplně nesmyslný. Z těch uprchlíků, které přijala Litva, jich sedmdesát procent okamžitě zmizelo do západní Evropy. Navíc - to přerozdělování Česká republika nikdy nevzala za své. Vždy hlasovala proti. Včera, třináctého (sic!) června, se EU rozhodla zahájit proti Polsku, Maďarsku a naší zemi represivní kroky odplatou za to, že odmítají přerozdělování . Hlavní europapaláš přes uprchlíky, Dimitris Avramopulos, evropský komisař pro migraci, nám to vytmavil těmito slovy:

„Přerozdělování, a to nechci opět opakovat, není věcí volby. Je to nejen morální povinnost, ale hlavně právní rozhodnutí s právními závazky, které bylo kolektivně přijato a které musí být provedeno kolektivně bez výjimek.“

Ano. Kolektivní rozhodnutí musí být provedeno i těmi soudruhy, kteří hlasovali proti, protože podřídit se kolektivní vůli je základní ctností každého soudruha. Individuální názor a individuální rozhodnutí ztratilo podle europapalášů jakoukoliv váhu. Přesně tak, jak to bylo za socialismu. Poučení z projevu pana Avramopulose je jednoznačné: Pryč z EU!