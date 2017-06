Aktivistky z Moravy sexuálně fascinuje pivovarník Bernard! | Reflex.cz

Od té doby, co neřídím, se nechávám vozit kamarády a při jízdě mám dostatek času čumět po billboardech. Proto jsem si před pár dny všiml nového billboardu pivovaru Bernard, která začala zdobit českou krajinu. Je na ní klasická pinupka z amerických padesátých let, svůdně se nahýbá a vyšpuluje zadeček, ale když se podíváme podrobněji, nejde o erotický motiv. Ta vyšpulená pinupka totiž má místo vlastní hlavy přidělaný obličej pana Bernarda. Takže krásné a svůdné dívčí tílko je korunované hlavou ošklivého chlapa. Zasmál jsem se a jeli jsme dál, ta reklama jen jen zkratkovitý (a vizuálně myslím povedený) vtip. A opravdu, bez jakéhokoliv vytáčení, na mne ta koláž eroticky nepůsobila.

Po pár dnech jsem ale zaznamenal, že naši moravští aktivisté, Stínová rada pro reklamu, zahájili proti reklamě tažení a adresují panu Bernardovi otevřený dopis: „Oceňujeme, že jste přistoupil na to, aby Váš obličej byl zobrazen na billboardech. Ovšem tím, že hlava žen byla vyměněna za Vaší, došlo naopak k tomu, že ženské tělo se stalo ještě více anonymním objektem. Udělal jste si legraci ze sebe, ale zároveň jste ponížil ženy. Přes zřejmě dobrý úmysl zůstává nová verze kampaně sexistická a uráží řadu lidí. Navíc tím, že jste na billboardy přidal slovní spojení „feminist edition“, využil jste stereotypní nahlížení na feminismus jako na směr myšlení, který je přehnaně upjatý. Navrhujeme, aby prvním vstřícným krokem bylo stažení problematických billboardů a případně nahrazení verzí, která bude v souladu s lidskou slušností, morálkou a etikou a nebude snižovat postavení žen a menšin v naší společnosti.“ Moc jsem nechápal, co na reklamě je sexistického, a tak jsem se podíval na náplň činnosti aktivistů ze Stínové rady pro reklamu. „Bojujeme proti SEXismu a genderově nekorektní reklamě! Účel nadace je vyvíjet činnost směřující k potírání genderových stereotypů a sexismu v reklamě a médiích a podporovat kompetenci příslušných dozorových orgánů posuzovat a rozpoznávat negativní dopad genderových stereotypů a sexismu v reklamě a médiích.“ Prostě - platí, že ty sluníčkový holky jsou proti sexismu na sto padesát a půl procenta.

A tak ve mě vznikla pochybnost: Kde na té koláži aktivistky vidí nějaký sexismus? Ono na tom obrázku je něco, co nese sexuální náboj? A teprve pak mi to došlo. Nám, mužům, přijde koláž kresleného těla pinupky s obličejem pana Bernarda jako vtip. Feministkám ze Stínové rady však přijde obsah plakátu sexistický. Že by je vzrušovala vyšpulená řiť kreslené pinupky, není pravděpodobné. A tak nezbývá, než pohlédnout pravdě do očí: Pan Bernard přijde sluníčkovejm holkám tak sexy, že stačí fotografie jeho tváře, a jde o erotickou fotografii!

Proto vyzývám pana pivovarníka Bernarda: Najděte si prosím ve svém jistě nabitém rozvrhu volný den či dva, a zajeďte si na východ republiky. Moravské aktivistky ze stínové rady pro reklamu zjevně potřebují vaši osobní a láskyplnou péči.