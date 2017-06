Zeman zapomněl poděkovat Národnímu odporu! | Reflex.cz

Byla by to vlastně velká legrace, kdyby to nebylo tak vážné. Zeman vzdal čest komoušům, a na nácky zapomněl, haha. Ale ono je to mnohem vážnější, než se zdá. Prezident republiky se rozhodl zalovit před prezidentskými volbami v těch nejkalnějších vodách české společnosti - a tak by asi nepřekvapilo, kdyby pozdravil i nějaké nácky.

Co se tedy stalo? Zeman se ve svých Hovorech z Barrandova přiznal - ale spíše napsat pochlubil - tím, že zaslal zdravici spolku Klub českého pohraničí. Což je větší skandál, než když se byl Babiš - aby oslovil postpubertální elektorát - producírovat na okupované Klinice. Proti Klubu českého pohraničí jsou totiž pomatenci z Kliniky v podstatě zcela únosnými gentlemany. Klub českého pohraničí je totiž ultralevičácká buňka, která se vymezuje jako spolek bývalých ochránců hranic Československé socialistické republiky. A podle toho také vypadá jejich rétorika. Přední jejich starostí je „hrozící germanizace pohraničí“. Druhým nejdůležitějším úkolem Klubu je lhát o dobách komunismu. „Jeden z hlavních bodů programu je i hájení historické pravdy. Je to otázka vysvětlování historie pravdivě a nezkresleně. Pan prezident nám poděkoval, že se orientujeme na tuto historickou pravdu," popsal detaily dopisu předseda Rudolf Peltan Hospodářským novinám.

Historická pravda v podání bývalých soudruhů pohraničníků je čistá bolševická propaganda. Klub velmi hlasitě obhajuje vraždy na československých hranicích, kdy oni zamlada stříleli v uniformách Pohraniční stráže své bližní, kteří se pokusili z bolševického koncentráku jménem východní blok utéct. Klub považuje užívání zbraní a zabíjení za legitimní a správné. Proto se o spolek také opakovaně a oprávněně zajímala Bezpečnostní informační služba, a proto se spolek občas mihne ve výročních zprávách o extremismu.

Je samozřejmé, že Zeman nesdílí jejich nadšení z ostrahy socialistických hranic. Ale propad jeho preferencí a ostuda, ve kterou se nakonec zvrhla jeho hůlčičková scénka, ho nutí hledat hlasy i v té nejhlubší špíně. Mezi bolševiky obhajujícími bolševické vraždění. Což jistě přinese Zemanovi hlasy všech bývalých aparátčiků, pohraničníků a politruků. Proč ale zůstávat jen u špíny zleva? Proto netrpělivě očekávám, kdy si pan prezident pozve na kafe Vandase a odešle zdravici Národnímu odporu. Vždyť to jsou taky vlastenci jako Klub českého pohraničí, tak proč se k nim taky nepřilísat?