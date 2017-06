Brusel chce dokopat technologické obry ke spolupráci s policií | Reflex.cz

Po četných stížnostech na příliš pomalou práci bezpečnostních složek při vyšetřování osob spjatých s teroristickou hrozbou navrhla Evropská komise způsoby, jak zjednodušit policii přístup k cenným, avšak současnou legislativou chráněným datům například Facebooku.

On a jemu podobné společnosti dlouhodobě čelí zvyšujícímu se tlaku na to, aby více asistovaly bezpečnostním složkám v jejich práci, napsal list Telegraph. Například před teroristickým útokem ve Westminsteru Facebook nedovolil policii nahlédnout do soukromých zpráv budoucího útočníka zabijáka Khalida Masooda. To by v případě přijetí návrhu nebylo možné.

Komise totiž navrhla, aby bylo bezpečnostním službám napříč členskými státy Evropské unie povoleno mít přímý přístup k datům internetových společností.

„Jde o typ nouzového řešení, které bude vyžadovat vytvoření záruk chránících soukromí občanů,“ vysvětlila česká eurokomisařka Věra Jourová. „K využití tohoto mimořádného práva by mělo docházet jen při mimořádném ohrožení, například pokud jde o terorismus. V takovém případě jsem za to, aby byl umožněn přístup k osobním datům,“ dodala.

Interpol by v případě přijetí legislativní úpravy ušetřil čas – nemusel by získávat patřičná povolení od právních autorit v daných zemích.

„Jsem si jistá, že ve stínu posledních teroristických útoků a narůstajícího strachu v Evropě budou mít ministři více pochopení stejně jako ti, kteří pochází ze zemí, kde k útoku nedošlo,“ řekla Jourová agentuře Reuters.

Další komentáře autora si přečtěte na E15.cz

Facebook poprvé zveřejnil fotografie ze svého obřího datového centra ve Švédsku