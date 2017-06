Bond. Český obchodní Bond | Reflex.cz

V listopadu se to má změnit, od listopadu mají mít inspektoři České obchodní inspekce právo do určitých (s podnikáním spojených) prostor vstoupit. Na jedno stranu je nesmírně dobře, že stát bude mít možnost tyhle sklady padělků vypáčit a podívat se na kvalitu uvnitř. Takže záměr je OK a těžko ho zpochybnit. To, jakým způsobem se má plánovaného záměru dosáhnout, je ale nepřijatelné a rozrývá to demokracii podobně jako antikonfliktní protikuřácké hlídky buzerující lid na Praze 1.

Velmi podobné je to s krycí identitou. Když si někdo z inspektorů objednává přes internet od podvodníka zázračnou vodičku proti rakovině, je dost blbý psát jako doručovací adresu Českou obchodní inspekci, anebo adresu vlastní. Stejně tak když při nákupu potřebuje inspektor ukázat občanku - aby usvědčil nějakého prodavače z podvodu, tak si u něj musí na občanku koupit zboží vázané na předložení dokladů, třeba pyrotechniku - tak je použití krycích identit naprosto přijatelné. Ovšem - ne inspektory České obchodní inspekce. A aby bylo jasno - ani žádného jiného úředníka, kromě policisty nebo zpravodajce.

Když je třeba rozšířit - jako v případě ČOI - úkoly úřadu, tak nemá úřad dostávat další kompetence v bezpečnostní oblasti, ale požádat o spolupráci policii. Pokud bude potřeba otevřít při kontrole tržnice stánek, má být na místě policista a „výjezdní“ soudce, a při kontrole má pro ČOI ten stánek na příkaz toho soudce otevřít policie. Stejně tak při kontrolním nákupu zboží „na občanku“ má ČOI tyto služby outsourcovat na kriminálce, a ne dostávat pravomoci jednat pod krycí identitou. Je zcela zhoubné, když nejrůznější úřady dostávají dle momentálních potřeb státu nové a nové kompetence v bezpečnostní oblasti - jako třeba násilný vstup do cizího objektu. Na tyhle věci máme represní aparát, a ostatní úřady jej mají - když potřebují - žádat o součinnost. Na rozdíl od běžnéhom kontrolora je totiž policista k podobné práci vycvičen, perfektně zná zákony, ví, kam až může a naopak nesmí zajít, a je společností na tuto službu určen a placen. Rozšiřování kompetencí tohoto typu pro jednotlivé úřady však může skončit tím, že vám budou smět vyrazit dveře popeláři, když zjistí, že špatně třídíte odpad. A to by bylo fakt špatné - v demokracii má totiž mít právo vyrážet dveře jen policie vybavená řádným povolením soudu.