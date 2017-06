Trapas: Zakázali kožešinové farmy, ale dovážet kůže je legální | Reflex.cz

Ve středu Parlament oficiálně ukončil celé jedno zemědělské odvětví v naší republice. Konkrétně chov kožešinových zvířat. Důvodem bylo de facto to, že jsou kožešinová zvířátka roztomilá, až srdce sluníčkářek pláčou. Druhý důvod byla intenzívní kampaň veganů a jim spřízněných obránců zvířat, kdy například Miroslavu Kalouskovi namluvili, že norek chovaný na kožešinových farmách je divoké, nikoliv vyšlechtěné zvíře. A tak byl zákon slavnostně přijat. Jsme už natolik civilizovaná a kultivovaná země, že z etických důvodů odmítáme zabíjet zvířata jen kvůli kožešině.

„Celý život podnikám podle platných zákonů této země. V roce 2013 poslanci rozhodli, že musím nakoupit celé nové chovné technologie, tak jsem tak učinil. Za poslední roky jsem do farmy investoval veškeré peníze, které jsem vydělal, a i své soukromé prostředky. Bylo to více než třicet miliónů korun,“ říká David Vojtíšek, majitel farmy Norek, o níž jsme psali. Farma musí do konce roku 2018 skončit. Bez jakékoliv náhrady, ne že by stát ty firmy vykoupil za tržní cenu, kterou měly v dobách před zákazem. Ministerstvo má pouze vyplatit kompenzace za nesplacené závazky podnikatelů a může ve výjimečných případech vyplatit kompenzaci dosahující jednoho ročního zisku.

Jiří X. Doležal navštívil norčí farmu:

Takže lidem, kteří do svých farem nastrkali celoživotní příjem, zbudou oči pro pláč — jde o znárodnění se vším všudy. Když už jsme tak etičtí, že nechceme chovat zvířata na kožešiny, tak bychom se neměli chovat tak neeticky, že tu naši etiku zaplatí nevinní farmáři. Když stát chovy zakázal, měl by dle elementární etiky farmy vykoupit — ne udělat z jejich majitelů žebráky.

Celá věc má ovšem háček: Zatímco chovat a zabíjet zvířata na kožešiny se už u nás z etických důvodů nesmí, tatáž zvířata, respektive kožešiny z nich, chovaná a usmrcená v cizině je zcela legální dovážet. Takže nový zákon je úplně nesmyslný a pokrytecký, říká: „My sice nosíme kožešiny, ale jsme moc nóbl na jejich výrobu, tak necháme udělat špinavou práci někoho za nás.“ Pokud se zákazem chovu nedojde i k zákazu dovozu, jde o úplnou šaškárnu. Parlamentu nedůstojnou.

Podmínky na farmách v Bělorusku či na Ukrajině, kam se chovy přesunou, budou mít chovaní norci rozhodně horší než u nás, kdy podmínky chovu určuje tvrdě vynucovaný zákon. Pokud ovšem — v souladu s logikou — zakážou poslanci po kampani veganů i dovoz kožešin, zkrachuje ještě další odvětví, včetně opravdu velkých a slavných výrobců kožichů. A zanikne kus naší kultury, kus krásy — protože krásný kožich na krásné ženě je umělecké dílo!