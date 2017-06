Politici tvrdí, že základem státu je rodinná politika a... Pak se rozvedou. Teď k tomu míří Sobotka | Reflex.cz

Všechny politické strany a prakticky všichni politici bez výjimky neustále opakují, že pro stát je základem správná rodinná politika. Najdeme to v programech stran, slyšíme to v předvolebních kampaních. Samotná realita je ale u politiků jiná. Klasická rodina pro mnohé z nich až tolik neznamená, svým možným voličům lžou. Posledním příkladem je premiér Bohuslav Sobotka, který se rozešel s manželkou, není v tom ale sám.

Když se podíváme na české premiéry v posledních desetiletích, tak se zdá, že toto povolání je pro jejich rodiny skutečnou katastrofou.

V přímém přenosu se v době své politické kariéry rozváděl Mirek Topolánek i Jiří Paroubek (ten se už mezitím stihl rozejít i s druhou manželkou). Milenecký vztah premiéra Petra Nečase s vrchní ředitelkou Sekce kabinetu předsedy vlády Janou Nagyovou dokonce vedl k neslavnému pádu českého kabinetu.

Podruhé ženatí byli i někdejší premiéři Miloš Zeman, Stanislav Gross a Jan Fischer.

Nezdálo se, že podobný osud stihne i Sobotku, protože jeho manželka vystupovala na veřejnosti jen výjimečně a vlastně nikdy nic neříkala. Vztah byl pro veřejnost zastřen tajemstvím a nebylo možné vysledovat, co se děje. Ostatně je to věc těchto dvou lidí, do toho nepřísluší nikomu vrtat.

Jinou otázkou je, co se snaží politici a jejich strany namluvit voličům, když neustále hovoří o rodinné politice, a jak u toho (v tom je mistrem ČSSD a lidovci) rozdávají všemožné dávky. Ovšem i v tom jsou dlouhodobé výsledky tristní.

Přestože o rodinné politice toho slyšíme pořád hodně, polovina dětí se v České republice rodí mimo manželství. Což je jeden z neblahých trendů moderní společnosti. Polovina manželství se pak rozvede.

Bohuslav Sobotka proto není žádnou výjimkou, ale vše spíše nasvědčuje velké osobní tragédii, která je navíc doprovázena poměrně nízkými preferencemi jeho strany před volbami. Sobotkův pád by proto mohl být po všech směrech na podzim velmi tvrdý.