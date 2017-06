Ekonom Vladimír Pikora pro Reflex: Co dělat, když nás politici neochrání | Reflex.cz

Často se mě lidé ptají na budoucnost. A prý, která profese je podle mě do budoucna nejpoužitelnější. Vždy říkám, že psychiatr. Svět se tak zrychluje a komplikuje, že normální člověk to přežít nemůže. Jiní se zas ptají na akcie. Prý, které koupit? A já na to: Akcie už jsou tak nahoře, že jim už nevěřím. Nicméně to neplatí o všech akciích — důvěru mám ve zbrojařské tituly. Psychiatr se zbrojákem – to bude hit budoucnosti.

Obchod se zbraněmi celosvětově roste; mnoho zemí zbrojí, jako by se chystaly na válku. A roste i export českých zbraní.

Zhoršení mezinárodních vztahů je sice pro zbrojařské koncerny dobrou zprávou, ale já kolem sebe pozoruji i vyzbrojování běžného obyvatelstva — a to navzdory, nebo možná právě navzdory, snahám EU obyvatelstvo odzbrojit.

Já sám nikdy na vojně nebyl. Jsem jeden z těch ročníků, kdy se nevědělo, co s armádou. Dá se říci, že ten, kdo v těch letech vyloženě nechtěl, na vojnu nešel. Do naší třídy na gymnáziu chodilo 25 kluků a na vojnu šel jen jeden — a to jen proto, že chtěl dělat pilota civilních aerolinií a neuměl si dost dobře představit, jak vysvětlit, že ze zdravotních důvodů sice nemůže na vojnu, ale létat může. Takže se dá říct, že jsem zbraněmi dost nepolíbený.

Ovšem jakkoli jsem pacifista a o zbraních nic nevím, v poslední době mě oslovuje mnoho lidí, abych si s nimi udělal zbrojní průkaz. Mnozí moji známí už jej mají a už si i kupují zbraně. Nejprve jsem si myslel, že jde o výjimku. Jenže ty nabídky chodí stále častěji a ze všech stran i od lidí, kteří se vzájemně neznají a rozhodně to nejsou militaristé. Jsou to tátové od rodin.

I řekl jsem si, že se podívám na statistiky. Jen se mi to zdá, že se lidé vyzbrojují, nebo je to pravda? A je. Podle statistiky Policejního prezídia ČR, Ředitelství služby pro zbraně a bezpečnostní materiál, k 31. 12. 2016 vlastnilo zbrojní průkaz celkem 300 307 osob. To je o 8000 lidí více než před rokem. U skupiny E k ochraně života, zdraví nebo majetku pozorujeme za deset let nárůst o 13 000 na 241 000. Počet střelných zbraní registrovaných u držitelů zbrojních průkazů přitom vzrostl o 26 % na 802 tisíce. To je dost. Kdyby byly zbraně rozděleny rovnoměrně mezi všechny domácnosti (což nejsou), 20 % rodin už má doma zbraň. Nyní je otázkou, čím to je.

Mám hypotézu A: V ČR vzrostla rizika. Lidé se vyzbrojují, protože vzrostla rizika. Přiznám se, že si myslím, že za posledních deset let sice skutečně vzrostla rizika v Evropě, ale nemyslím si, že by vzrostla v ČR. Žádný teroristický útok tu nebyl. Příliv imigrantů je v porovnání s Německem mizivý. Vážná rizika podle mě v ČR nevzrostla. Hypotézu A proto zamítám.

Mám hypotézu B: Lidé nevěří státu, že je ochrání. Neumím v čase změřit změnu pocitu občanů, že ho stát ochrání, nicméně je tu dost indikátorů, jež skutečně ukazují, že stát jednotlivce neochrání. U našich bohatších západních sousedů vidíme, jak často umírají nevinní lidé, kteří byli ve špatnou chvíli na špatném místě. Tam, kam my podle všeho směřujeme, ochránit neumí. A u nás je důvěra ve stát taky na bodě mrazu. Všichni vědí, jak nám premiér lhal, když vloni tvrdil, jak se postaví v Bruselu proti kvótám — a pak se ukázalo, že doma říká něco jiného než v cizině. U mnoha lidí roste strach z imigrantů (a je jedno, jestli oprávněný, nebo neoprávněný), ale vidí, že politici jim nepomohou. A pak tu může být i osobní zkušenost. Jen jednou v životě jsem volal policii o pomoc. Její příjezd trval neskutečně dlouho. A to tak dlouho, že jsem opakovaně volal, kde jsou. Má důvěra v to, že mě někdo ochrání, tím byla dramaticky pošramocena. Ano, myslím si proto, že hypotéza B platí: Lidé nevěří, že je stát ochrání, a tak se chystají bránit sami.

Mám i hypotézu C: Lidé vidí u politiků, že je normální mít kvér. Nejeden politik se už nechal se zbraní fotografovat. Zatímco ministr obrany Stropnický vypadá u samopalu dost vyplašeně, ministr vnitra Chovanec vypadá suverénně a celkem dobře. Nejeden volič z něj může mít dojem, že mě ochrání. Možná také proto se ministr Chovanec chytře staví proti evropské regulaci zbraní mezi lidmi. Ano, myslím, že i hypotéza C platí.

A myslím si toho ještě víc. Myslím, že víc lidí věří, že je nebezpečnější, když se populace ve strachu z teroristů odzbrojí než když si lidé nechají doma zbraň, aby se mohli teroristům postavit. A mají pravdu. Zatímco Evropa bojuje s teroristy koncerty a držením za ruce, Izrael to vyřešil zbraněmi. Vidíte je tam na každém kroku. Jen si už nějaký čas nemohu na rozdíl od Británie či Francie vzpomenout, že by tam nějaký terorista něco opravdu velkého udělal. Naposledy ho včas zastřelili.

Když si to dám všechno dohromady, akcií zbrojařských firem bych se vážně nebál. Masy se budou bouřit proti zákazu mít svou zbraň. Chtějí se bránit. Tedy aspoň u nás – u nás ještě veřejnost nemá mozek tak úplně vymytý. Když to nikdo neudělá za vás, musíte vy.

Autor je hlavním ekonomem analytického domu Next Finance