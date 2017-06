Boj s islámským terorismem: Zachovejme chladné hlavy | Reflex.cz

Jsme svědky dalších a dalších teroristických útoků, před pár dny to brutálně odnesla, a nikoliv poprvé, britská metropole Londýn. Dále pokračuje vyšetřování sobotního teroristického útoku, který si v centru Londýna vyžádal sedm lidských obětí. Čest jejich památce!

Britská policie sice usmrtila trojici islamistických atentátníků. Nicméně nelze vyloučit, že se na přípravě útoku podílely i další osoby. K činu se následně přihlásil Islámský stát (IS).

Pro informační komplexnost dodejme, že tzv. IS se pravidelně hlásí k odpovědnosti za většinu teroristických útoků v našem, západním světě. Činí tak dokonce i v případech, pakliže osamělí agresoři byli „pouze“ inspirováni jeho zvrácenou ideologií. Tedy aniž by byli ze strany IS reálně přímo řízeni či financováni.

Cui bono?

Člověk nemusí být zrovna analytikem střihu Andora Šándora či Petra Robejška, aby si uvědomil, o co krajním islamistům vlastně ve výsledku jde.

Radikální zastánci islámu chtějí způsobit obrovský střet! Globální megasrážku (řečeno slovníkem studentů). De facto vyvolat něco jako válku civilizací, proto rozsévají hrůzu a děs ve zvráceném doufání a očekávání, že „bělošští“ (euro-američtí) občané ve velkém povstanou a provedou útoky (možná až pogromy) na vlažné a nenásilné muslimy a muslimky, jichž byla a je vlastně většina.

Obyčejní muslimové by tak byli nahnáni do náruče radikálních muslimských teroristů. A o to se jim přesně jedná. Nic víc, nic méně.

Vážení čtenáři, nezbývá než zachovat chladnou hlavu. I když to bude nesmírně těžké. Nepodléhejme hlasům populistů, kteří chtějí nějakou konečnou válku s islámem, to je naprosto kontraproduktivní.

Braňme se proti teroristům, nicméně jednejme rozumně a odpovědně, „válku světů“ si snad nikdo uvážlivý a moudrý nepřeje.