Luxusní bumerang od Chanelu: Zničme politickou korektnost, než ona zničí nás! | Reflex.cz

Nejspolehlivější známkou, že se systém (stát či jiná instituce) řítí k zemi, je to, že společnost ztratí schopnost rozlišovat mezi tím podstatným, co je důležité pro přežití, a blbostmi, které patří do restaurace jakožto obsah pivních keců. Zkázu zvěstuje, když se jako společnost, kultura, či dokonce civilizace soustřeďujeme na prázdné a úplně zbytečné rituály, zatímco hoří střecha. A euroatlantická civilizace je nyní přesně v tomto bodě.

Přiznám se k neřesti: Tajně čtu servery pro ženy. Jednak tam bývá mnoho opravdu zajímavých marginálií (jako tahle), druhak se v nich dočtu o tom, jak ženy smýšlejí o mužích — a je to fakt nářez. Takže jsem četl server Ona Dnes a dočetl se, že se firma Chanel zachovala politicky zcela nekorektně a je celosvětově odsuzována sluníčkovou veřejností za pošlapání práv nebohých původních obyvatel Austrálie.

Chanel totiž začal vyrábět, podobně jako vyrábí i tenisové rakety či míčky, zábavný bumerang. Jak se zpráva o tomto novém výrobku světově proslulé značky dostala ven, ihned se ozvali pohoršenci. Strhla se mela na sociálních sítích a řada komentujících se vyjadřovala jako tento diskutér: „Jako Australan se cítím uražen tím, jak si společnost dělá legraci z něčeho, co sloužilo jako nástroj k přežití.“ Další diskutér uvádí: „Kulturní vyvlastnění dosáhlo nového dna. Doufám, že Chanel bude dotovat všechny znevýhodněné aboriginské komunity.“

Připomínám — Aboriginci nejsou většinou on-line. Jejich socializace a začlenění do australské společnosti jsou velmi problematické a jde o jedno z etnik, jež by bez ochrany v kontaktu s naší civilizací zaniklo. Nejsou ve srovnání s námi v naší společnosti schopni uspět, stejně jako my bychom nedokázali uspět v buši. Takže oni naštvaní Australané byli s největší pravděpodobností bílí. Stejně tak je bílý i Nathan Sentance z Australského muzea — můžete se přesvědčit na jeho profilu na Linkedin. Ten zase mentoruje o tom, že bumerang od Chanelu je typickým příkladem, jak západní společnost zjednodušuje aboriginskou kulturu pomocí klišé.

Celé by to byla jen hra poťapaných bílých aktivistů (Aboriginec neprotestoval žádný), jež pálí dobré bydlo, a tak z velkoměsta a od počítače chrání sysla nebo důstojnost Křováků. Causa má ale smutnou dohru: Chanel vydal prohlášení, že se firma vždy snažila maximálně respektovat jakoukoliv kulturu a hluboce lituje toho, jestli se někdo cítí uražen. „Nechali jsme se inspirovat volnočasovými aktivitami z jiných částí světa a rozhodně jsme se nechtěli dotknout komunit, které bumerang vnímají jako předmět zosobňující jejich kulturní hodnoty.“ Načež firma výrobek stáhla.

Naprostá hovadina zvítězila. Zcela irelevantní nesmysl, jenž mohl vadit opravdu jen zvlášť zasloužilým dobroserům, určuje, co smí a nesmí prodávat špičková firma za sportovní náčiní. Přitom kdyby nešlo o malé, necivilizované a černé Aborigince, nikdo by proti znesvěcování náboženských symbolů ani nekvák’. To není hypotéza, ale realita: Slyšeli jste už někdy o diskriminaci křesťanů užíváním křížového šroubováku?