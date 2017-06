Krvavý ramadán: Útok v Londýně je jen předehra! | Reflex.cz

Stran islámu panuje ve společnosti mnoho pověr. Nemyslím ty konvičkářské bludy, že každý muslim je terorista. Myslím tím mediální masáž mainstreamových medií, která donekonečna, a zcela chybně omílají, že ramadán je měsícem míru. Dobrý příklad přinesla třeba Frekvence 1: „Začíná muslimský ramadán! 5 věcí, které bychom o tomto svátku měli vědět: Podle tradice byl právě v této době seslán muslimskému prorokovi Mohamedovi Korán a platilo, že o ramadánu se nemá válčit."

To je oficiální a politicky korektní verze náplně ramadánu - psaná nemuslimy. Když se však podíváte na to, co píší o ramadánu sami muslimové - čeští muslimové, ne nějací radikálové z Islámského státu - získáme poněkud odlišný obrázek. Jeden z českých muslimských webů spravovaný muslimy k tomu říká: „Ramadán nesmí být v žádném případě měsíc lenosti a nicnedělání. Naopak, musíme být plni energie, abychom se zalíbili Alláhovi. Připomeňme si, že velké bitvy islámu se odehrály během ramadánu - například bitva u Badru nebo vítězství nad Tatary.“

Takže je to poněkud jinak. Jíst před západem slunce muslimové nesmějí, ale zabíjet nevěřící je v tomto měsíci dokonce zvlášť bohulibé - jako v dávné historii islámu v bitvách u Badru nebo s Turky. A to zabíjení nevěřících je dokonce v této době násobně více bohulibé. Známý český muslim Mohamed Abbás píše na svém Facebooku. „Skutek během Ramadánu se rovná sedmdesáti stejným skutkům, které byly uskutečněny v jiném čase. Proto spousta muslimů čte Korán, modlí se, rozdávají peníze a jídlo potřebným.“ Takže zabíjet nevěřící se o ramadánu nejen smí, ale také je to zvláště záslužné. Podle této logiky tedy nyní o ramadánu zavraždili v Londýně teroristé ne sedm lidí, jak se píše v novinách, ale čtyři sta devadesát. Vždyť vraždili o ramadánu, tak je to sedmdesátkrát víc!

Proto můžeme s pravděpodobností hraničící s jistotou předpokládat, že do konce ramadánu zbožní muslimové udeří ještě jednou či dvakrát. Vždyť válčit se o ramadánu smí, jak tvrdí islamweb, a navíc je každý skutek násoben sedmdesáti. Proto je nyní doba, kdy se vražděním nevěřících mudžahedíni zalíbí Alláhovi sedmdesátkrát víc, než kdyby zaútočili v běžném roce. A takovou šanci si nejspíš ještě pár islamistických magorů nenechá utéct.