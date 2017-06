Klimatická dohoda: Trump má pravdu, že na ni kašle! | Reflex.cz

Asi by bylo dobré si nejprve odpovědět na otázku, co by bylo pro ochranu přírodiy na naší planetě nejlepší. Víme to všichni - i ochranáři - ale dokonce i jim je blbý to říkat nahlas. Jediným skutečně účinným způsobem, jak zabránit dopadům činnosti člověka na přírodu, je snížení počtu obyvatel planety o jeden řád. Jako že by nás už na zemi nebylo sedm miliard, ale sedm set milionů.

To jediné by totiž zabránilo soustavnému ubývání lesů, pralesů, ale zároveň také orné půdy, kvůli které byl ten prales vyklučen. Soustavné odlesňování může mít stejný dopad na klima, jako oteplování planety nebo emise skleníkových plynů. Vzhledem k tomu, že odlesňování zastavit nedokážeme (lidí pořád přibývá a chtějí jíst), tak se proti němu vcelku nic nedělá - byť jeho dopady na klima, erozi a vysychání jsou zcela pregnantně potvrzeny. Protože ale těžko můžete přijít s konceptem, že pro záchranu přírody vybijete devadesát procent lidské populace. Tak se o tom prostě mlčí.

Na druhou stranu emise CO2 jsou jistě nehezké a bylo by lepší, kdyby jich nebylo. Je vždycky lepší, když odpad nevznikne. Proto je jistě dobré omezovat i emise skleníkových plynů. Ovšem abychom je omezovali tak drsně a především draze, jako to nařizuje pařížská dohoda, je možná trochu ukvapené. My totiž pořádně nevíme, jestli snížení emisí těch plynů nějakou změnu klimatu zastavíme či vrátíme do původních kolejí.

Dám vám test: co znamenají slova wurm, riss, mindel, gunz a donau? A naopak - co znamenají slova eem, holštýn či cromer? Nebudu vás napínat - ta první řada slov jsou názvy glaciálů, dob ledových, za poslední milion let. A ta druhá označuje zase interglaciály - doby meziledové, takové epochy, jako je ta, v jaké právě žijeme. Absolutně nemáme povědomí (jen hypotézy), proč k těm změnám dochází.

Máme ale psané doklady o „malé době ledové“ před několika staletími, a o tom, že když Vikingové objevili Grónsko, tak nebylo pokryté ledovci, ale žírnou trávou. Ke změnám klimatu prostě dochází odjakživa, a je velmi sporné, zda do toho může člověk i se svou průmyslovou velkosmrdudostí nějak zasahovat. A i když připustíme, že ano - tak se ptejme po příčinách. A vezměme si třeba řádově nebezpečnější skleníkový plyn než CO2 (- byť se na ekvivalent CO2 dnes přepočítávají účinky všech skleníkových plynů. Metan

Tým amerických univerzitních vědců svým výzkumem zjistil, že farmáři chovy hospodářských zvířat škodí uvolňováním metanu na území Severní Ameriky více, než petrochemický a plynárenský průmysl dohromady. Publikováno v Journal of Geophysical Research, což je vědecký, nikoliv ochranářský časopis. Pařížské dohody, od kterých Trump ustoupil, nás nutí za cenu obrovských nákladů snižovat emise skleníkových plynů v průmyslu, ale zároveň se jaksi implicitně předpokládá, že se lidstvo bude mít pořád lépe a lépe.

Takže více a více lidí na zemi bude jíst maso, bude více a více krav, a více a více metanu. Některé studie uvádějí, že krávy ze svého zažívacího traktu vypustí až čtyřicet procent planetární produkce metanu. Řešením tedy zjevně není omezovat průmysl, ale buď učit lidi zvlášť pro děti smrtícímu veganství, nebo vést dlouhou a úpornou planetární kampaň za snížení porodnosti na několik generací. Plnit drahá omezení v průmyslu a cpát se při tom steaky je projev politické korektnosti, nikoliv akt ochrany klimatu. Proto je dobře, že Trump od pařížských dohod ustoupil, protože v nich jde jen o hru na čisté svědomí.